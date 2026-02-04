3 farklı kadınla aldatmış! Tuğçe Tayfur'dan eşi Muhammet Aydın'a boşanma davası

Dosyada ayrıca Aydın'ın M.K. adlı bir kadınla cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ve Ö.T. isimli başka bir kadınla da otelde buluştuğu iddialarına yer verildi. Boşanma davasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

Kaynak: Sosyal medya

EVLİLİĞE TÖVBE ETTİ

Tuğçe Tayfur, 2009 yılında ilk eşi Tolga Ertuğrul ile evlenmiş, bu evlilik 2010'da sona ermişti. 2012'de Taner Şafak ile ikinci kez evlenen Tayfur, 2017 yılında oğlu Taner Efe'yi dünyaya getirmiş, çift 2019'da boşanmıştı.

2023'te Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur'un bu evlilikten Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı bulunuyor. İhanet iddialarının ardından boşanma kararı alan Tayfur'un, yakın çevresine "Bir daha evlilik mi? Asla, tövbe" dediği konuşuluyor.