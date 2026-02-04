3 farklı kadınla aldatmış! Tuğçe Tayfur'dan eşi Muhammet Aydın'a boşanma davası
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü eşi Muhammet Aydın’ın birden fazla kadınla ilişki yaşadığını öne sürerek boşanma davası açtı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Muhammet Aydın’ın farklı kadınlarla yaptığı yazışmalar ve fotoğrafların delil olarak dosyaya eklendiği öğrenildi.
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü evliliğinde de mutluluğu bulamadı. Daha önce iki kez evlenen Tayfur, 2023 yılında nikâh masasına oturduğu Muhammet Aydın ile yollarını ayırma kararı aldı.
Tuğçe Tayfur, avukatı Cesur Tünç aracılığıyla boşanma davası açarken, dilekçede birden fazla kez ihanete uğradığını öne sürdü. Şarkıcının, eşinin farklı kadınlarla yaptığı yazışmalar ve birlikte çekilmiş fotoğrafları mahkemeye delil olarak sunduğu öğrenildi.
ÜÇ FARKLI KADINLA ALDATTI İDDİASI
Dava dosyasında yer alan iddialara göre Muhammet Aydın'ın, Y.D. isimli kadınla Tuğçe Tayfur'un bir dönem sahibi olduğu kafede buluştuğu belirtildi. İkili arasındaki mesajlaşmalarda Y.D.'nin kameralara yakalanmamak konusunda uyarılarda bulunduğu ve "rezil olmak istemediğini" ifade ettiği öne sürüldü.