CANLI YAYIN

3 farklı kadınla aldatmış! Tuğçe Tayfur'dan eşi Muhammet Aydın'a boşanma davası

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
3 farklı kadınla aldatmış! Tuğçe Tayfur'dan eşi Muhammet Aydın'a boşanma davası

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü eşi Muhammet Aydın’ın birden fazla kadınla ilişki yaşadığını öne sürerek boşanma davası açtı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Muhammet Aydın’ın farklı kadınlarla yaptığı yazışmalar ve fotoğrafların delil olarak dosyaya eklendiği öğrenildi.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü evliliğinde de mutluluğu bulamadı. Daha önce iki kez evlenen Tayfur, 2023 yılında nikâh masasına oturduğu Muhammet Aydın ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tuğçe Tayfur, avukatı Cesur Tünç aracılığıyla boşanma davası açarken, dilekçede birden fazla kez ihanete uğradığını öne sürdü. Şarkıcının, eşinin farklı kadınlarla yaptığı yazışmalar ve birlikte çekilmiş fotoğrafları mahkemeye delil olarak sunduğu öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ÜÇ FARKLI KADINLA ALDATTI İDDİASI

Dava dosyasında yer alan iddialara göre Muhammet Aydın'ın, Y.D. isimli kadınla Tuğçe Tayfur'un bir dönem sahibi olduğu kafede buluştuğu belirtildi. İkili arasındaki mesajlaşmalarda Y.D.'nin kameralara yakalanmamak konusunda uyarılarda bulunduğu ve "rezil olmak istemediğini" ifade ettiği öne sürüldü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dosyada ayrıca Aydın'ın M.K. adlı bir kadınla cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ve Ö.T. isimli başka bir kadınla da otelde buluştuğu iddialarına yer verildi. Boşanma davasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

EVLİLİĞE TÖVBE ETTİ

Tuğçe Tayfur, 2009 yılında ilk eşi Tolga Ertuğrul ile evlenmiş, bu evlilik 2010'da sona ermişti. 2012'de Taner Şafak ile ikinci kez evlenen Tayfur, 2017 yılında oğlu Taner Efe'yi dünyaya getirmiş, çift 2019'da boşanmıştı.

2023'te Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur'un bu evlilikten Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı bulunuyor. İhanet iddialarının ardından boşanma kararı alan Tayfur'un, yakın çevresine "Bir daha evlilik mi? Asla, tövbe" dediği konuşuluyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın