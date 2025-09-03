3 Eylül 2025 ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman düzelir?

Popüler yapay zeka platformu ChatGPT, 2 ve 3 Eylül 2025 tarihlerinde kullanıcılar tarafından erişim sorunu yaşanmasıyla gündeme geldi. Sohbet başlatamayan ve mevcut sohbetlerde hata alan kullanıcılar, resmi açıklamalara odaklandı. Peki, ChatGPT neden açılmıyor, çöktü mü?
ChatGPT Çöktü Mü?
OpenAI tarafından yapılan resmi açıklamalarda, yaşanan sorunların üzerinde çalışıldığı belirtildi. Kullanıcılar özellikle "Too many concurrent requests" yani "çok fazla eş zamanlı istek" hatasıyla karşılaştı. Bu hata, ChatGPT'ye belirli bir zaman diliminde çok sayıda istek gönderildiğinde ortaya çıkıyor ve sunucu yoğunluğu ile kullanım limitlerinden kaynaklanıyor.
ChatGPT "Çok Fazla Eş Zamanlı İstek" hatası nasıl çözülür?
Bekleyin: Hata genellikle geçicidir. Bir süre bekledikten sonra tekrar denemek sorunu çözebilir.
VPN Bağlantısını Kesin: VPN kullanıyorsanız, bağlantıyı kapatıp tekrar deneyin. Aynı IP'den gelen çoklu istekler hataya yol açabilir.
Tarayıcı Önbelleğini ve Çerezleri Temizleyin: Tarayıcınızın önbelleği ve ChatGPT çerezlerini temizlemek teknik aksaklıkları giderebilir.
Yeni Bir Sohbet Başlatın: Mevcut sohbet takılı kaldıysa, yeni bir sohbet başlatmak sorunu çözebilir.
Farklı Bir Tarayıcı Deneyin: Sorun tarayıcı kaynaklıysa, başka bir tarayıcı üzerinden erişimi deneyin.