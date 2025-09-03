3 Eylül 2025 ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman düzelir?

Popüler yapay zeka platformu ChatGPT, 2 ve 3 Eylül 2025 tarihlerinde kullanıcılar tarafından erişim sorunu yaşanmasıyla gündeme geldi. Sohbet başlatamayan ve mevcut sohbetlerde hata alan kullanıcılar, resmi açıklamalara odaklandı. Peki, ChatGPT neden açılmıyor, çöktü mü?

ChatGPT

ChatGPT Çöktü Mü?

OpenAI tarafından yapılan resmi açıklamalarda, yaşanan sorunların üzerinde çalışıldığı belirtildi. Kullanıcılar özellikle "Too many concurrent requests" yani "çok fazla eş zamanlı istek" hatasıyla karşılaştı. Bu hata, ChatGPT'ye belirli bir zaman diliminde çok sayıda istek gönderildiğinde ortaya çıkıyor ve sunucu yoğunluğu ile kullanım limitlerinden kaynaklanıyor.