2025 DGS ek tercih yerleştirme sonuç sorgulama nereden yapılır? ÖSYM DGS ek tercih sonuç sayfası

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7-13 Ekim'de tercihleri alınan 2025-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim'de yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.
Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.