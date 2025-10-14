Haberler Liste Haberleri 2025 DGS ek tercih yerleştirme sonuç sorgulama nereden yapılır? ÖSYM DGS ek tercih sonuç sayfası

ÖSYM tarafından 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki 2025 DGS ek tercih yerleştirme sonuç sorgulama nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 14.10.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 15:25
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7-13 Ekim'de tercihleri alınan 2025-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim'de yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

2025 DGS ek tercih yerleştirme sonuç sorgulama nereden yapılır?

Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS Ek Yerleştirme Sonrası Kayıt Süreci

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez üniversite kayıt tarihlerine çevrilecek. Kayıt takvimi ÖSYM'nin yayımlayacağı duyuruda netleşecek.

