Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 16 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "2009'da Alman Göz Bilimi Derneğinin yayımladığı bir araştırmaya göre, 13 yaşından sonra kadınlar bir yılda en çok 64 kez ağlarken erkekler için bu sayı bir yılda maksimum kaçtır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: 2009'da Alman Göz Bilimi Derneğinin yayımladığı bir araştırmaya göre, 13 yaşından sonra kadınlar bir yılda en çok 64 kez ağlarken erkekler için bu sayı bir yılda maksimum kaçtır?

A: 7

B: 17

C: 27

D: 37

Cevap: B