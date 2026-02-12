CANLI YAYIN

12. kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yıllardır mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle, ocak ayında bir kez daha bıçak altına yatmıştı. 12. burun ameliyatını olan Dalkılıç'ın son hali ise ortaya çıktı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündeme geliyor...

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Burnunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle defalarca ameliyat olan şarkıcı, ocak ayında bir kez daha operasyon geçirmiş ve 12'nci kez bıçak altına yatmıştı.

Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

Geçirdiği operasyonların ardından yüz hatlarında belirgin bir değişim olduğu görülen Dalkılıç'ın son hali ise çok konuşuldu.

"İYİLEŞMEYE GİDİYORUM"

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Dalkılıç, sürece dair samimi ifadeler kullandı. Ünlü şarkıcı, "Evet bir süre sahnelere yine ara. Bu akşam sahne var sonra bir ameliyat olup geleceğim" sözleriyle yeni bir operasyon geçireceğini duyurdu.

Ardından da "İyileşmeye gidiyorum, dualarınızı eksik etmeyin" notunu düştü. Zorlu bir süreçten geçtiği bilinen Murat Dalkılıç'a sevenlerinden destek mesajları yağdı.

