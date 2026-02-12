12. kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yıllardır mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle, ocak ayında bir kez daha bıçak altına yatmıştı. 12. burun ameliyatını olan Dalkılıç'ın son hali ise ortaya çıktı.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündeme geliyor...
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Burnunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle defalarca ameliyat olan şarkıcı, ocak ayında bir kez daha operasyon geçirmiş ve 12'nci kez bıçak altına yatmıştı.
Geçirdiği operasyonların ardından yüz hatlarında belirgin bir değişim olduğu görülen Dalkılıç'ın son hali ise çok konuşuldu.