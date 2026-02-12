12. kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

Kaynak: Instagram

"İYİLEŞMEYE GİDİYORUM"

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Dalkılıç, sürece dair samimi ifadeler kullandı. Ünlü şarkıcı, "Evet bir süre sahnelere yine ara. Bu akşam sahne var sonra bir ameliyat olup geleceğim" sözleriyle yeni bir operasyon geçireceğini duyurdu.

Ardından da "İyileşmeye gidiyorum, dualarınızı eksik etmeyin" notunu düştü. Zorlu bir süreçten geçtiği bilinen Murat Dalkılıç'a sevenlerinden destek mesajları yağdı.