12 Dev Adam EuroBasket 2025 son 16 turu: Türkiye-İsveç maçı ne zaman ve hangi kanalda?

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 A Grubu 'nda oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak lider oldu. Şimdi gözler son 16 turunda İsveç ile karşılaşacakları maça çevrildi. Peki, Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Basketbol Takımı

Türkiye-İsveç Maçı Nerede Oynanacak?

Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga, 12 Dev Adam'ın İsveç ile karşılaşacağı son 16 turu maçına ev sahipliği yapacak. Maçın oynanacağı mekan hem taraftarlar hem de basketbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.