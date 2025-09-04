Haberler Liste Haberleri 12 Dev Adam EuroBasket 2025 son 16 turu: Türkiye-İsveç maçı ne zaman ve hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te A Grubu’nu lider bir şekilde tamamlamasının ardından son 16 turunda İsveç ile eşleşti. Böylece kazananın çeyrek finale yükseleceği Türkiye-İsveç maçına dair detaylar da basketbol tutkunların tarafından araştırılmaya başlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 12:51
12 Dev Adam, EuroBasket 2025 A Grubu'nda oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak lider oldu. Şimdi gözler son 16 turunda İsveç ile karşılaşacakları maça çevrildi. Peki, Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye-İsveç Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Milli takımın son 16 turu mücadelesi, 6 Eylül Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak. Taraftarlar, bu kritik maç öncesinde takımlarının performansını yakından takip etmek için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye-İsveç Maçı Nerede Oynanacak?

Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga, 12 Dev Adam'ın İsveç ile karşılaşacağı son 16 turu maçına ev sahipliği yapacak. Maçın oynanacağı mekan hem taraftarlar hem de basketbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Türkiye-İsveç Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Yayıncı kuruluş henüz resmi olarak açıklanmasa da maçın TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenmesi bekleniyor. Taraftarlar, son dakika haberlerini ve maç detaylarını ekran başından takip edebilecek.

A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te Grubunu Nasıl Tamamladı?

Türkiye, A Grubu'nda oynadığı beş maçın tamamını kazanarak zirvede yer aldı. 5'te 5 yaparak grubu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda güçlü bir rakip olan İsveç ile eşleşti. Skor tablosu ise şu şekilde:

Türkiye-Letonya: 93-73

Türkiye-Çekya: 92-78

Türkiye-Portekiz: 95-54

Türkiye-Estonya: 84-64

Türkiye-Sırbistan: 95-90

