Instagram’da erişim sorunu mu var, neden girilmiyor? 11 Mart kesinti raporu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
11 Mart 2026 sabah saatlerinde Instagram’a erişimde bazı kullanıcıların sorun yaşadığı bildirildi. Kesinti raporlarına göre saat 06.00 itibarıyla platforma giriş ve içerik yenileme işlemlerinde aksaklıklar gözlendi.

Sosyal medya kesinti verilerini takip eden platformlarda paylaşılan raporlara göre, çok sayıda kullanıcı uygulamaya giriş yaparken hata mesajları aldığını veya akışın yenilenmediğini bildirdi. Sorunun özellikle sabah saatlerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Kullanıcılardan "Akış Yenilenmiyor" Şikayetleri

Sosyal medya platformlarında paylaşılan kullanıcı yorumlarında özellikle akış yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve uygulamanın zaman zaman yavaş çalışması gibi şikayetler öne çıkıyor.

Kesintinin belirli bölgelerde mi yoksa daha geniş bir alanda mı yaşandığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, kullanıcıların bir kısmı platforma erişimde geçici problemler yaşadığını belirtiyor.

En Fazla Sorun Uygulama ve Sunucu Bağlantısında

Kullanıcıların yaptığı bildirimlerin dağılımı da yaşanan problemin niteliğine dair ipuçları veriyor. Bildirimlerin yaklaşık yüzde 44'ü uygulama kaynaklı sorunlardan oluşurken, yüzde 43'ü sunucu bağlantısı ile ilgili problemlerden oluşuyor.

Akış yenilenmemesi veya içeriklerin yüklenmemesi gibi akış sorunları ise bildirimlerin yaklaşık yüzde 13'lük kısmını oluşturuyor.

Instagram'ı Kim Kurdu?

Sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan Instagram'ın temelleri San Francisco'da atıldı. Bugün milyonlarca kullanıcının fotoğraf ve video paylaştığı uygulama, ilk olarak farklı bir proje olarak ortaya çıktı.

Burbn'dan Instagram'a Uzanan Yol

Instagram'ın temeli, San Francisco'da geliştirilen Burbn adlı bir uygulamaya dayanıyor. Amerikalı girişimciler Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan platform, zamanla fotoğraf paylaşımına odaklanarak Instagram adını aldı.

Uygulamadaki ilk gönderi ise 16 Temmuz 2010 tarihinde paylaşıldı. Kuruculardan Mike Krieger, South Beach Limanı'nın bir fotoğrafını yükleyerek platformun ilk paylaşımını gerçekleştirdi.

Uygulamanın Yayınlanması ve Hızlı Yükselişi

Instagram, 6 Ekim 2010 tarihinde iOS kullanıcıları için App Store üzerinden resmi olarak yayınlandı. Uygulama kısa sürede büyük ilgi gördü.

3 Nisan 2012'de Android sürümünün yayınlanması ise platform için önemli bir dönüm noktası oldu. Android uygulaması yayımlandıktan sonra bir günden kısa süre içinde bir milyondan fazla indirildi.

2013 yılı ise platforma yeni özelliklerin eklendiği bir dönem oldu. Mayıs ayında kullanıcıların etiketlendiği fotoğrafları gösteren "Sizin Fotoğraflarınız" sekmesi tanıtıldı. Aynı yılın Haziran ayında ise kullanıcıların 15 saniyelik video paylaşabilmesine imkân tanındı.

Facebook'un Instagram'ı Satın Alması

Instagram'ın hızlı yükselişi teknoloji dünyasının da dikkatini çekti. 21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, Instagram'ı ve o dönemde platformda çalışan 13 kişilik ekibi yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Böylece Instagram, Amerikalı bilgisayar programcısı Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta bünyesine katılmış oldu.

