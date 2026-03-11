Instagram’da erişim sorunu mu var, neden girilmiyor? 11 Mart kesinti raporu
11 Mart 2026 sabah saatlerinde Instagram’a erişimde bazı kullanıcıların sorun yaşadığı bildirildi. Kesinti raporlarına göre saat 06.00 itibarıyla platforma giriş ve içerik yenileme işlemlerinde aksaklıklar gözlendi.
Sosyal medya kesinti verilerini takip eden platformlarda paylaşılan raporlara göre, çok sayıda kullanıcı uygulamaya giriş yaparken hata mesajları aldığını veya akışın yenilenmediğini bildirdi. Sorunun özellikle sabah saatlerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.
Kullanıcılardan "Akış Yenilenmiyor" Şikayetleri
Sosyal medya platformlarında paylaşılan kullanıcı yorumlarında özellikle akış yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve uygulamanın zaman zaman yavaş çalışması gibi şikayetler öne çıkıyor.
Kesintinin belirli bölgelerde mi yoksa daha geniş bir alanda mı yaşandığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, kullanıcıların bir kısmı platforma erişimde geçici problemler yaşadığını belirtiyor.
En Fazla Sorun Uygulama ve Sunucu Bağlantısında
Kullanıcıların yaptığı bildirimlerin dağılımı da yaşanan problemin niteliğine dair ipuçları veriyor. Bildirimlerin yaklaşık yüzde 44'ü uygulama kaynaklı sorunlardan oluşurken, yüzde 43'ü sunucu bağlantısı ile ilgili problemlerden oluşuyor.
Akış yenilenmemesi veya içeriklerin yüklenmemesi gibi akış sorunları ise bildirimlerin yaklaşık yüzde 13'lük kısmını oluşturuyor.