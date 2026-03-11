Instagram’da erişim sorunu mu var, neden girilmiyor? 11 Mart kesinti raporu

Sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan Instagram'ın temelleri San Francisco'da atıldı. Bugün milyonlarca kullanıcının fotoğraf ve video paylaştığı uygulama, ilk olarak farklı bir proje olarak ortaya çıktı.

Uygulamadaki ilk gönderi ise 16 Temmuz 2010 tarihinde paylaşıldı. Kuruculardan Mike Krieger, South Beach Limanı'nın bir fotoğrafını yükleyerek platformun ilk paylaşımını gerçekleştirdi.

Instagram'ın temeli, San Francisco'da geliştirilen Burbn adlı bir uygulamaya dayanıyor. Amerikalı girişimciler Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan platform, zamanla fotoğraf paylaşımına odaklanarak Instagram adını aldı.

Instagram, Amerikalı girişimciler Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu. (A Haber)

Uygulama 6 Ekim 2010’da iOS için App Store’da yayımlandı. (A Haber)

Uygulamanın Yayınlanması ve Hızlı Yükselişi

Instagram, 6 Ekim 2010 tarihinde iOS kullanıcıları için App Store üzerinden resmi olarak yayınlandı. Uygulama kısa sürede büyük ilgi gördü.

3 Nisan 2012'de Android sürümünün yayınlanması ise platform için önemli bir dönüm noktası oldu. Android uygulaması yayımlandıktan sonra bir günden kısa süre içinde bir milyondan fazla indirildi.

2013 yılı ise platforma yeni özelliklerin eklendiği bir dönem oldu. Mayıs ayında kullanıcıların etiketlendiği fotoğrafları gösteren "Sizin Fotoğraflarınız" sekmesi tanıtıldı. Aynı yılın Haziran ayında ise kullanıcıların 15 saniyelik video paylaşabilmesine imkân tanındı.