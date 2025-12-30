1 yıl geçti acısı dinmedi! Kamuran Akkor’dan duygu yüklü mesaj!

Kaynak: Instagram

"GÖNLÜMÜZDE YAŞAYACAKSIN"

78 yaşındaki Kamuran Akkor, duygu yüklü mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müziğimizin gelmiş geçmiş en büyük sesi, saygıdeğer büyüğüm, canım ablam Gönül Akkor'u kaybedişimizin birinci yılında; sesini, zarafetini ve bıraktığı eşsiz mirası derin bir özlem ve saygıyla anıyorum. Her zaman gönlümüzde yaşayacaksın Gönüllerin Sultanı. Mekânın cennet olsun, öncüm ablam."