1 yıl geçti acısı dinmedi! Kamuran Akkor’dan duygu yüklü mesaj!

Ses sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede 30 Aralık 2024 tarihinde hayata veda etmişti.
Akkor, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.
PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI
Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Gönül Akkor, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde unutulmadı. Usta sanatçının kardeşi, Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Kamuran Akkor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ablasını andı.
"GÖNLÜMÜZDE YAŞAYACAKSIN"
78 yaşındaki Kamuran Akkor, duygu yüklü mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Müziğimizin gelmiş geçmiş en büyük sesi, saygıdeğer büyüğüm, canım ablam Gönül Akkor'u kaybedişimizin birinci yılında; sesini, zarafetini ve bıraktığı eşsiz mirası derin bir özlem ve saygıyla anıyorum. Her zaman gönlümüzde yaşayacaksın Gönüllerin Sultanı. Mekânın cennet olsun, öncüm ablam."