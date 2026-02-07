Zorbalığa karşı yeni dönem! Ev hapsinde "okul" istisnası: Adım adım izlenecek

İstanbul'da akran zorbalığına karşı hukuk tarihine geçecek, ezber bozan bir adım atıldı. Çekmeköy'de bir arkadaşını sustalı bıçakla tehdit edip darp eden çocuğa mahkemeden "eğitim odaklı ev hapsi" kararı çıktı. Türkiye'de emsal olma özelliğini taşıyan bu kararla, suça sürüklenen çocuk elektronik kelepçe ile takip edilecek ancak eğitim hakkından mahrum kalmaması için sadece okula gitmesine izin verilecek. Mağduru korurken faili topluma kazandırmayı hedefleyen bu yeni model, çocuk hakları ve adalet sisteminde yeni bir dönemin kapısını araladı.

İstanbul'da bir aile mahkemesi, akranlar arasında yaşanan ve korku dolu anlara sahne olan tehdit olayına ilişkin hukuk dünyasında geniş yankı uyandıran bir karar verdi. Çekmeköy'de yaşanan olayda, bir çocuğun akranını sustalı bıçakla defalarca tehdit etmesi, bıçağı savurarak tokat atması üzerine yargı, alışılmışın dışında bir yol izledi.

Normal şartlarda ev hapsi alan sanıkların konutlarını terk etmesi yasakken, bu olayda çocuğun eğitim hayatının kesilmemesi kararlaştırıldı. Kararın felsefesini değerlendiren bir uzman, "Mahkeme kararında suça sürüklenen çocuğa yalnızca cezai yaptırım değil, çocuğu riskli çevreden uzaklaştırma ve topluma yeniden kazandırma amacı da açıkça belirtilmiş vaziyette." ifadelerini kullandı. ZORBALIĞA KARŞI YENİ DÖNEM! EV HAPSİNDE "OKUL" İSTİSNASI

HARİTA ÇİZİLDİ: EV VE OKUL DIŞINDA HER YER YASAK Emsal niteliğindeki bu kararla birlikte çocuk, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından adeta adım adım izlenecek. Teknik işleyişin detaylarını paylaşan bir diğer uzman, "Denetimli Serbestlik Müdürü'nün belirlediği bir harita vardır. O harita ekseninden dışarı çıkamaz, o çizilir önceden. Kendisine de bu yazılı olarak tebliğ edilir ve haritada belirtilen yer evdir, okuldur veya gittiği güzergahtır. Onun dışına çıkamaz." sözleriyle denetimin sınırlarını anlattı. Bu uygulamayla, çocuğun suç işlediği çevrelerden izole edilmesi sağlanırken, sadece önceden belirlenen rota üzerinde hareket etmesine imkan tanınıyor.

VÜCUT ISISINA DUYARLI KELEPÇEYLE SIKI TAKİP Takılan elektronik kelepçenin teknik donanımı, herhangi bir ihlalin veya manipülasyonun anında tespit edilmesine imkan veriyor. Kelepçenin çıkarılması ya da müdahale edilmesi durumunda ağır cezai yaptırımların devreye gireceğini hatırlatan bir uzman, "Elektronik kelepçeler vücut ısısına duyarlı olduğu için çıkarıldığı anda hemen sinyal verir ve merkez tarafından algılanır. Ve bu rapor altına alınır. Dolayısıyla çıkarılması mümkün değil. 'Hacklenmesi' ya da üzerinde birtakım çalışmalar yapılması da ayrı bir cezai yaptırıma maruz kalmak anlamına geliyor." uyarısında bulundu.