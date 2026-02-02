Yarıyıl tatilinin ardından eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi? | 2 Şubat 2026 okulların tatil olduğu iller listesi
Milyonlarca öğrenci iki haftalık ara tatilin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde bugün ders başı yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı verilirken birçok ilde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 2 ilin valiliklerden yapılan açıklamaya göre 2 Şubat 2026 Pazartesi günü eğitime ara verildiği açıklandı. Peki hangi illerde okulların tatil süresi uzatıldı? İşte detaylar...
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başlamasının ardından birçok ilde etkisini gösteren yoğun kar yağışı öğrencilerde tatil süresinin uzayıp uzamayacağı konusunda bekleyişe sürükledi.
Öğrenciler ve veliler kar yağışının ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü eğitime ara verilen illeri merak ederken valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerin belirli ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
TEKİRDAĞ'IN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
KIRKLARELİ'NİN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA
Kırklareli'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle söz konusu ilçelerde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi. Kar yağışının bugün akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.