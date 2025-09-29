Viral Galeri Viral Tıkla Yarışmada esprileriyle kahkaha attırdı! Milyoner'de çıkan soru tarih tutkunlarını ekrana kilitledi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dünyaya gelen Ümran Bilkay, bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katılarak hem bilgi hem de hayat tecrübesiyle dikkat çekti. Evli olan Bilkay, şu anda İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşıyor. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan yarışmacı, alanında 13 yıllık bir mesleki deneyime sahip. Aynı zamanda kitap yazarlığı da yapan Bilkay, etkileyici şiir yorumuyla dikkat çektiğini belirtti. Yarışmada, isminin anlamını da izleyicilerle paylaşan Bilkay, 'Ümran' isminin; gelişmiş, bayındır hâle getirilmiş ülke, şehir ya da toplum anlamına geldiğini söyledi. İsmi nedeniyle karşılaştığı ilginç durumları esprili bir dille anlatan Bilkay, stüdyoda izleyicileri güldürdü. '18 yaşımdan beri Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına başvuru yapıyorum. Rahmetli Kenan Işık döneminde bile başvurmuştum,' diyen Bilkay, doğup büyüdüğü Mardin'in Nusaybin ilçesinden evlendikten sonra İstanbul'a yerleştiğini aktardı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 01:32 Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 02:03
ATV ekranlarının yıllardır en çok sevilen, eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 28 Eylül Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın bu bölümünde, Ümran Bilkay yarışmacı olarak yer aldı. Sempatik tavırlarıyla hem seyircileri hem de Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğan Bilkay, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

YARIŞMADA ESPRİLERİYLE KAHKAHA ATTIRDI
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dünyaya gelen Ümran Bilkay, bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"e katılarak hem bilgi hem de hayat tecrübesiyle dikkat çekti. Evli olan Bilkay, şu anda İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşıyor. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan yarışmacı, alanında 13 yıllık bir mesleki deneyime sahip. Aynı zamanda kitap yazarlığı da yapan Bilkay, etkileyici şiir yorumuyla dikkat çektiğini belirtti. Yarışmada, isminin anlamını da izleyicilerle paylaşan Bilkay, "Ümran" isminin; gelişmiş, bayındır hâle getirilmiş ülke, şehir ya da toplum anlamına geldiğini söyledi. İsmi nedeniyle karşılaştığı ilginç durumları esprili bir dille anlatan Bilkay, stüdyoda izleyicileri güldürdü. "18 yaşımdan beri Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına başvuru yapıyorum. Rahmetli Kenan Işık döneminde bile başvurmuştum," diyen Bilkay, doğup büyüdüğü Mardin'in Nusaybin ilçesinden evlendikten sonra İstanbul'a yerleştiğini aktardı.

Milyoner'e annesi ile geldiğini söyleyen Bilkay, büyük ödülün sahibi olmak istediğini aktardı. Öte yandan Bilkay 300.000 TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı.

Ümran Bilkay, 300 bin lira değerindeki sorusunda oldukça zorlanarak doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.

İŞTE O SORU

Hangisi, Soğuk Savaş döneminde CIA'in Sovyetler Birliği'ne karşı casusluk yapması amacıyla, eğitimlerine tüz binlerce dolar harcadığı hayvanlardan değildir?

A-) Kediler

B-) Güvercinler

C-) Yunuslar

D-) Sincaplar

