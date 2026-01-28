Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında itiraf fırtınası! Bataklık merkezinin karakutusu açılıyor

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 06:40 Son Güncelleme: 28 Ocak 2026 06:41 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Eğlence mekanlarından İBB'deki "vurgun timi"nin özel jet partilerine uzanan uyuşturucu ile fuhuş soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33'ü itirafçı olmak için savcılığa başvurdu. Fuhuş ve uyuşturucu ağıyla ilgili bildiklerini anlatmak isteyen isimler arasında bataklığın merkezi haline gelen Bebek Otel'in müdürü Arif Altunbulak da yer aldı. Soruşturma dosyasında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilileri Ayşe Sağlam ve Tuanna İyigör de verdikleri dilekçelerde savcılığa "Fırsat verin, anlatalım" ifadeleriyle başvuruda bulundu.

Türkiye, 8 Ekim sabahına magazin ve cemiyet dünyasını sarsan büyük bir operasyon haberiyle uyandı. Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Özge Özpirinçci gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen isimler, kan ve doku örneği testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SAVCILIĞA İTİRAF DİLEKÇESİ Soruşturma kapsamında elde edilen veriler, operasyonun kapsamını kısa sürede genişletti. İlk etapta ünlülerin akın ettiği Bebek Otel ve Etiler'de bulunan Kütüphane gibi popüler eğlence mekânlarına baskınlar düzenlendi.

Bu baskınlar sonucunda gözaltı sayısı 50'yi aşarken, soruşturmanın ucu İBB dosyasında milyarlık "hafriyat vurguncusu" olarak adı geçen Murat Gülibrahimoğlu'na ve kiraladıkları özel jetlerle yapılan yurt dışındaki uyuşturucu ve kumar partisi seyahatlerine kadar uzandı. Yaklaşık 4 ay süren takip neticesinde, gözaltına alınan şüphelilerden 88'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevindeki 88 tutuklu, savcılığa adeta dilekçe yağdırdı. Sabah'ın haberine göre, 88 tutukludan 33'ü itirafçı olma talebiyle dilekçe verdi.