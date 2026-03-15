Ünlü oyuncu dehşeti yaşadı! Umut Özkan ve eşi alevlerden son anda kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binanın en üst katındaki boş olduğu öğrenilen dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan dairedeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın çıkan dairenin bitişiğindeki binada oturan oyuncu Umut Özkan eşiyle son anda evden çıktı. Özkan sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen" açıklamasında bulundu.

Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında bulunan boş dairede yangın çıktı.

Alevlere teslim olan dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

UMUT ÖZKAN VE EŞİ ALEVLERDEN SON ANDA KURTULDU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı. Yapılan incelemelerde dairede herhangi bir kişinin yaşamadığı tespit edildi.

Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

"BUGÜN ÇOK ZOR BİR ŞEY YAŞADIK"

Diğer yandan yangın sırasında evde bulunan oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın kedilerini de alarak eşiyle son anda evden çıktıkları öğrenildi. Yaşadıklarını sosyal medya hesabına yüklediği videoda anlatan Özkan, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen." diye konuştu.

"GERÇEKTEN ZOR VE KORKU DOLU BİR ANDI"

Oyuncu sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Özkan paylaşımında, "Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle birşey yaşatmasın. Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

