Türkiye sağanak esaretinde! Yollar çöktü cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Yurt genelinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken; İzmir, Muğla ve Niğde'den gelen görüntüler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yolların çöktüğü, derelerin taştığı ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı afet bölgesinde ekipler teyakkuz haline geçerken, uzmanlar yağışlı havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava, hafta sonu da etkisini sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yağışların batı kesimlerde zayıflayacağını, diğer bölgelerde ise aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanakların öğle saatlerine kadar süreceği belirtilirken, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Peki ülke çapında son tablo nasıl? İşte yurdun farklı illerinde hava durumuna ilişkin son gelişmeler…

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK HAFTA SONU UYARISI Ülke genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Hafta sonu, yurdun batı kesimlerinde yağışların etkisini kaybedeceğini söyleyebiliriz ancak yurdun diğer kesimlerinde aralıklarla yağışlar devam edecek. Yarın Osmaniye ve Hatay çevrelerinde, ayrıca Muş, Bitlis, Van, Siirt ve Hakkari'de yer yer kuvvetli yağışlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yavuz ayrıca, İstanbul ve Ankara'da hafta sonu aralıklarla yağış görüleceğini, sıcaklıkların ise salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini sözlerine ekledi.

İZMİR İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak, altyapıda ciddi hasara yol açtı. Ödemiş-Turgutlu kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım tamamen dururken, Derebebekler Mahallesi Muhtarı Fikret Toktaş, "Geceden itibaren etkili olan yoğun yağış nedeniyle Yukarı Dere'nin taştığını, bu yolun birçok mahalle sakini tarafından kullanıldığını" belirtti. Karaburun ilçesinde de derenin taşması sonucu yazlık evlerde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.