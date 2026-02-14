CANLI YAYIN
Türkiye sağanak esaretinde! Yollar çöktü cadde ve sokaklar sular altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yurt genelinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken; İzmir, Muğla ve Niğde'den gelen görüntüler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yolların çöktüğü, derelerin taştığı ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı afet bölgesinde ekipler teyakkuz haline geçerken, uzmanlar yağışlı havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava, hafta sonu da etkisini sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yağışların batı kesimlerde zayıflayacağını, diğer bölgelerde ise aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanakların öğle saatlerine kadar süreceği belirtilirken, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Peki ülke çapında son tablo nasıl? İşte yurdun farklı illerinde hava durumuna ilişkin son gelişmeler…

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK HAFTA SONU UYARISI

Ülke genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Hafta sonu, yurdun batı kesimlerinde yağışların etkisini kaybedeceğini söyleyebiliriz ancak yurdun diğer kesimlerinde aralıklarla yağışlar devam edecek. Yarın Osmaniye ve Hatay çevrelerinde, ayrıca Muş, Bitlis, Van, Siirt ve Hakkari'de yer yer kuvvetli yağışlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yavuz ayrıca, İstanbul ve Ankara'da hafta sonu aralıklarla yağış görüleceğini, sıcaklıkların ise salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini sözlerine ekledi.

İZMİR

İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak, altyapıda ciddi hasara yol açtı. Ödemiş-Turgutlu kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım tamamen dururken, Derebebekler Mahallesi Muhtarı Fikret Toktaş, "Geceden itibaren etkili olan yoğun yağış nedeniyle Yukarı Dere'nin taştığını, bu yolun birçok mahalle sakini tarafından kullanıldığını" belirtti. Karaburun ilçesinde de derenin taşması sonucu yazlık evlerde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

MUĞLA

Muğla ve ilçelerinde sağanak yağış sonrası dereler taşarken, Marmaris sahilinde denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Bodrum'da yollar göle dönerken, Dalaman ve Seydikemer'de tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgedeki son durumu aktaran Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, "Çay üzerindeki Alaçat Köprüsü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alınan karar doğrultusunda geçici olarak trafiğe kapatıldı. Tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır" açıklamasında bulundu.

NİĞDE

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sağanak yağış yollara zarar verirken, çok sayıda evin bodrum katını ve ahırları su bastı. Gece boyunca çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Arif Çakıl, "5 iş makinemiz, 2 itfaiye ekimiz ve 50 personelimizle bugün sabaha kadar teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimizle bekleyeceğiz" dedi.

HATAY VE OSMANİYE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay ve Osmaniye çevreleri için şiddetli yağış uyarısını yineledi. Yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve hortum tehlikesine karşı vatandaşların çok dikkatli olması istenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

ADANA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sağanak nedeniyle Göksu Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu Feke-Saimbeyli kara yolu ulaşıma kapandı, belediyeye ait araç parkı ile mezbahane su altında kaldı.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, yaptığı açıklamada, dere yatağındaki setin taşması nedeniyle Feke-Saimbeyli kara yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Suyun debisinin giderek arttığını vurgulayan Dal, "Yağış hız kesmeden devam etmekte. Meteorolojik verilere göre yarın saat 15.00'e kadar bu yağışın şiddetli bir şekilde devam edeceği söyleniyor. İnşallah daha büyük felaketler olmaz diyoruz ama görünen o ki başımız biraz belaya girecek gibi. Çünkü dere yataklarımız artık kapasitesinin çok üzerinde, yağış sebebiyle yatak suyu almaz oldu." diye konuştu.

Dal, daha büyük felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Belediyemize ait iş makinelerimizin bulunduğu park sular altında, Büyükşehir Belediyesine ait mezbahane sular altında. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tüm ekipler olarak öncelikle can güvenliğini esas alarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İş makineleriyle müdahale ettiğimiz kadar müdahale etmeye çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

