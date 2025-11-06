TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası detayı!

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için başvurular 10 Kasım'da başlıyor. Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek.