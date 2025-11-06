TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası detayı!
TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği 'Yüzyılın Konut Projesi' için geri sayım başladı. Toplamda 500 bin sosyal konutun inşa edileceği dev projeye dair yeni ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başvuru sürecine ilişkin önemli bir detayı duyurdu. Buna göre, proje başvurular TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. İşte detaylar...
