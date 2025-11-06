Viral Galeri Viral Tıkla TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası detayı!

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası detayı!

TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği 'Yüzyılın Konut Projesi' için geri sayım başladı. Toplamda 500 bin sosyal konutun inşa edileceği dev projeye dair yeni ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başvuru sürecine ilişkin önemli bir detayı duyurdu. Buna göre, proje başvurular TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:42
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası detayı!

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için başvurular 10 Kasım'da başlıyor. Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

BU PROJE TÜRKİYE'Yİ EV SAHİBİ YAPACAK!
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası detayı!

Vatandaşlar, projeye ilişkin başvurularını 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. e-Devlet başvuruları ise 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Peki kimler başvuracak? Hangi kanaldan başvuru yapılacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası detayı!

TC KİMLİK NUMARASI DETAYI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kurumsal hesabından paylaşılan başvuru detayını yeniden kendi X hesabı üzerinden yayınladı. Başvuruların TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağını belirtildi.

İŞTE 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE DETAYLAR

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası detayı!

İşte TOKİ 500 bin konut projesine ilk 5 gün boyunca başvuru yapabilecek olan T.C. kimlik numaralarındaki son rakam tarihleri:

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası detayı!

1. GÜN: 10 Kasım 2025 Pazartesi günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar

2. GÜN: 11 Kasım 2025 Salı günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olan vatandaşlar

SON DAKİKA