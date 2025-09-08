Viral Galeri Viral Tıkla Togg’un sedan modeli T10F görücüye çıktı! Peki yeni özellikleri neler? Satışı başladı mı?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni sedan modeli görücüye çıktı. 15 Eylül itibari ile Türkiye'de siparişe açılacağı belirtilen aracın yeni özellikleri teknolojik iç tasarımı ile dikkat çekiyor. Öte yandan Avrupa standartlarında güvenlik önlemlerini içeren Euro NCAP'te dayanıklılık testine giren Togg'un iki yeni modeli T10X ve T10F buradan en yüksek seviye olan 5 yıldızla geçti. Peki Togg'un yeni modelinin dizaynı nasıl? Yeni aracı deneyimlemek için nereye başvurmak gerekir? İşte yanıtları…

Giriş Tarihi: 08.09.2025 22:25
Togg'un yeni modeli T10F görücüye çıktı. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sedan sekmenindeki T10F için geri sayım sürüyor. T10F sportif tasarımı, geniş iç hacmi ve sürekli internete bağlı akıllı sistemleri nedeniyle hem şehir içi hem de uzun yolda performansıyla piyasaya iddialı giriş yaptı.

15 EYLÜL'DE SİPARİŞE AÇILIYOR

15 Eylül itibari ile Türkiye'de siparişe açılacağı belirtilen Togg'un artık Almanya'da da satışa çıkacağı belirtiliyor. 29 Eylül de de gurbetçi vatandaşlarımız Togg'a ulaşabilecekler.

Tüm testleri başarıyla tamamlanan T10F deneyim merkezlerinde vatandaşların beğenisine sunulurken, T10F'in iç tasarımında teknolojik yapı öne çıkıyor.

YENİ TASARIMIN DETAYLARI A HABER'DE

Togg'un T10F modelini yerinde inceleyen A Haber Muhabiri aracı şöyle tarif etti:

"İç kısmı göstermek istiyorum. Burada yine tasarımıyla yeni model çok dikkat çekiyor.

Peki neler yapılmış? Hangi farklılıklar var?

Direksiyondan başlamak istiyorum. Bir önceki modelde daha farklı bir tasarım mevcuttu, burada ise daha sportif olduğunu söylemek mümkün.

Yine Togg'u alışılagelmiş geniş ekranı bizi karşılıyor. Direksiyonun hemen arkasında bir gösterge paneli yapılmış ve hemen yanında yine 3 farklı panel görüyoruz.

12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranıyla toplamda 41,3 inçlik dijital ekran alanı sunuyor"

