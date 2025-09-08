Togg’un sedan modeli T10F görücüye çıktı! Peki yeni özellikleri neler? Satışı başladı mı?

Peki neler yapılmış? Hangi farklılıklar var?

Direksiyondan başlamak istiyorum. Bir önceki modelde daha farklı bir tasarım mevcuttu, burada ise daha sportif olduğunu söylemek mümkün.

Yine Togg'u alışılagelmiş geniş ekranı bizi karşılıyor. Direksiyonun hemen arkasında bir gösterge paneli yapılmış ve hemen yanında yine 3 farklı panel görüyoruz.

12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranıyla toplamda 41,3 inçlik dijital ekran alanı sunuyor"