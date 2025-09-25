Viral Galeri Viral Tıkla TikTok'ta bir skandal daha! 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya çukuru TikTok'ta kızını dans ettirip para kazanmaya çalışan babanın ardından bir skandal da Ankara'da yaşandı. Ankara'da Mustafa Kemal Ş., bir yıl önce boşandığı E.Ç.'nin 6 yaşındaki oğluyla birlikte TikTok'ta dans ettiğini iddia ederek velayet davası açtı. Mustafa Kemal Ş., dava dosyasına oğlunun annesi ve anneannesiyle makyaj efektli dans ettiği video ve fotoğrafları delil olarak ekledi.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:42
Özel bir şirkette çalışan Mustafa Kemal Ş., 1 yıl önce boşandığı E.Ç.'den oğlunun velayetini alabilmek için Ankara 31'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Mustafa Kemal Ş., E.Ç.'nin, sosyal medya yayınlarında dans ederken, oğlunu da yayına dahil edip, makyaj efektleri ile dans ettirdiğini iddia etti.

Mustafa Kemal Ş., oğlunun, annesi ve anneannesi ile birlikte TikTok yayınlarında dans ettiği video ve fotoğrafları da dosyaya delil olarak sundu.

Video ve fotoğraflar dosyaya sunulmadan önce mahkemenin talebi üzerine hazırlanan sosyal hizmet inceleme raporunda; zaman zaman eve gelen E.Ç.'nin erkek arkadaşının çocuk ve anneyle birlikte uyuduğu, bu durumun gelişim sürecindeki çocukta psikolojik etkiler bırakabileceği, çocuğun yüksek yararının en önemli öncelik olarak görüldüğü ve risk altında olduğu belirtildi.

Raporda, bu konu kapsamında davalı annenin müşterek çocuk ile ilgili vekalet yükümlülüğünü ihmal ettiğine dikkat çekildi. Mahkeme, davacı babanın dosyaya sunduğu video ve fotoğraflar da incelenerek yeni bir sosyal hizmet raporu hazırlanmasını talep ederek, duruşmayı erteledi.

'PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYACI VAR'

Baba Mustafa Kemal Ş., oğlunun sosyal medyada makyaj efektleri yapılarak oynatıldığını ve aynı zamanda annesi tarafından dilendirildiğini iddia etti. Mustafa Kemal Ş., "Çocuğum orada bakımsız, kötü şartlar altında. Sağlıksız bir ortamda besleniyor. Ben çocuğumu bu şekilde, bu şartlar altında yaşamasını istemiyorum. Ben çocuğumun oradan bir an önce kurtarılmasını istiyorum. Her şeyi delilledik, belgeledik. Eve gelen pedagogların raporlarının da babada kalmasına, velayetin geçmesine dair belge düzenlenmesine rağmen çocuk bize verilmedi hala. TikTok'ta çocuğum kız çocuğu gibi, dansöz gibi oynatılıyor. Devamlı makyajlı efektler yapılıyor. Eve bana gelirken tırnakları ojeli geliyor. Bunları ben fotoğraflayıp belgeleyip sundum mahkemeye. Benim çocuğumun acilen psikolojik desteğe ihtiyacı var" dedi.

