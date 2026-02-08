CANLI YAYIN
Tek bir "tıkla" hayatınızın şokunu yaşamayın! Siber korsanların "indirim" maskesine dikkat

Dijital dünyada dolandırıcıların yöntemleri akılalmaz bir boyuta ulaştı. Popüler e-ticaret sitelerini birebir kopyalayan siber korsanlar, arama motorlarına verdikleri sponsorlu reklamlarla vatandaşları ağlarına düşürüyor. Uzmanlar, "inanılmaz indirim" vaatlerine karşı uyarırken, tek bir tıkla tüm birikiminizin sıfırlanabileceğine dikkat çekiyor. İşte yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin detaylar…

Dijital dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, internet sitelerinin birebir kopyalanmasıyla yapılan dolandırıcılıklar vatandaşları ciddi şekilde mağdur ediyor. Uzmanlar, özellikle sponsorlu reklamlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

KLON SİTELER NASIL TUZAK KURUYOR?

Dijital dolandırıcılık vakaları son dönemde hızla artış gösteriyor. Özellikle popüler e-ticaret sitelerinin birebir kopyalanmasıyla oluşturulan sahte siteler, kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini hedef alıyor. Dolandırıcılar, internet reklamları aracılığıyla bu sahte siteleri üst sıralara taşıyarak kullanıcıları tuzağa düşürüyor.

SİBER DOLANDIRICILARDAN KLON SİTE TUZAĞI! MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN
Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların izlediği yöntemi anlatırken, "Çok popüler bir e-ticaret sitesinin birebir taklidini oluşturup sponsorlu reklam çıkıyorlar. Diyelim ki telefon alacaksınız, anahtar kelimeler üzerinden reklam veriyorlar. 50 bin liralık bir telefonu 'Size özel 10 bin lira' diyerek sunuyorlar. Vatandaş da 'Aman hemen gireyim' diyor ve para çekiliyor" ifadelerini kullandı.

BİR SİTENİN RESMİ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Sahte sitelerle gerçek siteleri ayırt etmek her zaman kolay olmuyor. Ancak resmi yollarla bunu kontrol etmek mümkün. Ticaret Bakanlığı'na bağlı E-Ticaret Bilgi Platformu üzerinden sitelerin kayıtlı olup olmadığı sorgulanabiliyor.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu noktada vatandaşların mutlaka sorgulama yapması gerektiğini belirterek, "E-Ticaret Bilgi Platformu'nda 'Kayıtlı Site Sorgulama' alanı var. Buradan siteyi kontrol ettiğinizde eğer 'Site Kaydı Bulunamadı' uyarısı çıkıyorsa bu, sitenin klon yani kopya site olduğu anlamına geliyor" sözleriyle aktardı.

MAĞDUR OLANLAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşların vakit kaybetmeden yasal yollara başvurması gerektiğini vurguluyor. Delillerin hızlı şekilde toplanması sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, izlenmesi gereken yolu açıklarken, "Vatandaşlarımız ekran görüntülerini, sitenin adres bilgilerini ve kendilerine gönderilen hesap bilgilerini toplayarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmalı. Aynı zamanda bankalarına da resmi dilekçe vermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SAHTE SİTELERE KARŞI NASIL KORUNABİLİRİZ?

Dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler de bulunuyor. Uzmanlar, özellikle tarayıcılar üzerinden yapılan alışverişlerde daha temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Mobil uygulamaların bu noktada daha güvenli bir alternatif sunduğu ifade ediliyor.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, güvenli alışveriş için mobil uygulamaları önererek, "E-ticaret siteleri üzerinden alışveriş yapılacaksa tarayıcı yerine uygulama mağazalarından indirilen resmi mobil uygulamalar tercih edilmeli. Bu yöntemle vatandaşlar kendilerini bir nebze de olsa koruyabilir" sözleriyle uyarıda bulundu.

