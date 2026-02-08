Tek bir "tıkla" hayatınızın şokunu yaşamayın! Siber korsanların "indirim" maskesine dikkat

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, izlenmesi gereken yolu açıklarken, "Vatandaşlarımız ekran görüntülerini, sitenin adres bilgilerini ve kendilerine gönderilen hesap bilgilerini toplayarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmalı. Aynı zamanda bankalarına da resmi dilekçe vermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SAHTE SİTELERE KARŞI NASIL KORUNABİLİRİZ?

Dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler de bulunuyor. Uzmanlar, özellikle tarayıcılar üzerinden yapılan alışverişlerde daha temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Mobil uygulamaların bu noktada daha güvenli bir alternatif sunduğu ifade ediliyor.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, güvenli alışveriş için mobil uygulamaları önererek, "E-ticaret siteleri üzerinden alışveriş yapılacaksa tarayıcı yerine uygulama mağazalarından indirilen resmi mobil uygulamalar tercih edilmeli. Bu yöntemle vatandaşlar kendilerini bir nebze de olsa koruyabilir" sözleriyle uyarıda bulundu.