Tapuda yeni dönem! Elden ödemeye son
Gayrimenkul piyasasında devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Ticaret Bakanlığı, alıcı ve satıcıyı koruma altına alan "Güvenli Ödeme Sistemi"ni 1 Temmuz 2026'dan itibaren tüm tapu işlemlerinde zorunlu hale getiriyor. Artık elden para teslimi veya kontrolsüz havale dönemi sona eriyor.
ÖNCE DEVİR SONRA PARA
Para, tapu devri tamamlanana kadar sistemde tutulacak. İşlem biter bitmez otomatik olarak satıcıya geçecek. Kısacası tapuda çantayla para taşıma dönemi kapanıyor. Alıcı ve satıcı, anlaşmalı banka veya ödeme kuruluşları üzerinden sisteme başvuracak. Tapu tescili onaylandığı an, bloke edilen tutar saniyeler içinde satıcının hesabına geçecek.
Gayrimenkul satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında da zorunlu hale gelecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme için ilk etapta 1 Mayıs tarihi açıklanmıştı. Edinilen bilgilere göre düzenleme 1 Temmuz'da devreye girecek. Taşınmaz satışlarında satış bedelinin satıcıya genellikle elden ödendiğini ve bu durumun kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı taraflar açısından dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına yol açabildiğini, tarafların yüksek meblağda nakit taşımasının paranın çalınması gibi riskleri ortaya çıkardığı belirtildi.
3 AY UZATMA YETKİSİ
Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı yetkilileri düzenlemedeki son durum için şu değerlendirmeyi yaptı: "Gerekli teknik altyapının oluşturulması ve sistem geliştirmelerinin yapılarak eksiksiz şekilde devreye alınabilmesi amacıyla sistemin 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla devreye alınması planlanmakta olup, bakanlığımıza söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisinin de alınması öngörülmektedir. Mevzuat çalışmamızda son aşamaya gelindi. Sistemin öngörülen zamanda devreye alınması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile teknik altyapı çalışmalarına da başladık. Anılan değişikliğin en kısa sürede yürürlüğe konulmasını hedeflemekteyiz."