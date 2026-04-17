Tapuda yeni dönem! Elden ödemeye son

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Türkiye'de yıllardır ev alım satımında ödemeler çoğu zaman tapudan önce, tapu sırasında ya da tapudan sonra yapılıyor. Ödeme yöntemleri ise genellikle banka havalesi, EFT ya da kısmen elden ödeme şeklinde gerçekleşiyor. Alıcı parayı gönderdiğinde tapunun geçip geçmeyeceğinden, satıcı ise tapuyu devrettiğinde paranın hesabına yatıp yatmayacağından tam olarak emin olamıyor.

Yeni dönemde ise süreç şu şekilde işleyecek: Alıcı ve satıcı satış bedelinde anlaşacak.

Güvenli ödeme sistemi üzerinden işlem başlatılacak.

Alıcı, satış bedelini satıcının hesabına değil, sistemin güvenli hesabına yatıracak. Bu para tapu devri gerçekleşene kadar kilitli kalacak.

Tapuda satış işlemi tamamlandığında para satıcının hesabına aktarılacak. Eğer tapu devri gerçekleşmezse, para alıcıya iade edilecek.

Güvenli ödeme sistemi kullanıldığında cüzi bir hizmet bedeli de ödenecek. Bu ücret sistemin yürürlüğe girdiği tarihte belli olacak.

FARKLI UYGULAMALAR DA VAR

Sistem henüz devreye girmese de alım-satımda güvence isteyenler için farklı uygulamalar var. İlk olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank işbirliği ile hayata geçirilen Taputakas devreye alınmıştı. 2015'ten bu yana hizmet veren sistemin kullanılması halinde satış bedeline bakılmaksızın 200 TL tahsil ediliyor. Benzer uygulamaları bankalar da yapıyor. Ancak bunlar zorunluluk değil tercih olduğu için talep görmüyor.

SİSTEM NE KAZANDIRIYOR? PARA GÜVENDE: Satış bedeli, tapu tescili gerçekleşene kadar tarafsız bir bölgede bloke edilir.

RİSK SIFIR: "Parayı aldım mı?", "Tapuyu devredecek mi?" gibi endişeler tarih oluyor.

SAHTECİLİĞE SON: Elden nakit taşıma riski ve sahte para gibi olumsuzluklar ortadan kalkıyor.