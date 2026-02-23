Tacizci başkan Mete Akyolcular'a CHP kucak açtı! 17 yaşındaki kıza mesajlar atmıştı

Geçtiğimiz günlerde belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz eden ve tutuklanan Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye önce sahip çıkan ardından disipline sevk eden CHP, bu sefer bir tacizciye kucak açtı. Bursa'da 5 yıl önce 17 yaşındaki genç bir kıza attığı taciz mesajları ortaya çıkan ve baskılar sonucu partiden istifa etmek zorunda kalan eski CHP Osmangazi ilçe Başkanı Mete Akyolcular'ın partiye yaptığı üyelik başvurusunun kabul edildiği öğrenildi.

Bursa'da 2021 yılında CHP Osmangazi İlçe Başkanı olan Mete Akyolcular, parti üyesi 17 yaşındaki bir genç kıza WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Kendisine 'ağabey' diyen genç kıza art arda emojiler gönderen Akyolcular, genç kızın tüm uyarılarına rağmen "Bana abi deme, senden hoşlanıyorum" diyerek tacize devam etmişti.

Ortaya çıkan taciz skandalı sonrası, Akyolcular'ın daha önce de partide sekreterlik yapan 28 yaşındaki Z.G. isimli kadına hoşlandığını söyleyip, elle sarkıntılık ettiği ve fiziksel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Taciz iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Skandalın patlak vermesinin ardından Akyolcular'ın, partide sekreterlik yapan 28 yaşındaki Z.G. isimli kadına da "hoşlandığını" söyleyerek elle sarkıntılıkta bulunduğu ve fiziksel taciz uyguladığı iddiaları gündeme gelmişti.