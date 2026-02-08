Super Bowl 60 ne zaman, saat kaçta? Patriots Seahawks final maçı bu gece

NFL'de sezonun zirvesi olan Super Bowl heyecanı bu gece yaşanacak. New England Patriots ile Seattle Seahawks, 60. Super Bowl'da şampiyonluk için Türkiye saatiyle 02.30'da karşı karşıya gelecek. Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynanacak final öncesi tüm hazırlıklar tamamlanırken, maç önünde Green Day, devre arasında ise Bad Bunny sahne alacak.

LEVI'S STADYUMU DEV FİNALE HAZIR 60. Super Bowl karşılaşmasına Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu ev sahipliği yapacak. Organizasyon öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı açıklandı. Seattle Seahawks ile New England Patriots, sezonun en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.

NFL tarihinin en başarılı ekipleri arasında yer alan New England Patriots, 12. kez Super Bowl sahnesine çıkacak. Daha önce oynadığı 11 finalin 6'sını kazanan ekip, son şampiyonluğunu 2019 yılında elde etmişti.

Seattle Seahawks ise dördüncü kez Super Bowl finalinde mücadele edecek. Tek şampiyonluğunu 2014 yılında 48. Super Bowl'u kazanarak elde eden Seahawks, son olarak 2015'te final oynamıştı. O karşılaşmada rakibi yine Patriots olmuş ve mücadeleyi 28-24 New England temsilcisi kazanmıştı. İki takım, o maçtan 11 yıl sonra yeniden Super Bowl finalinde karşı karşıya gelecek.