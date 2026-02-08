CANLI YAYIN
Super Bowl 60 ne zaman, saat kaçta? Patriots Seahawks final maçı bu gece

ahaber.com.tr Haber Merkezi

NFL'de sezonun zirvesi olan Super Bowl heyecanı bu gece yaşanacak. New England Patriots ile Seattle Seahawks, 60. Super Bowl'da şampiyonluk için Türkiye saatiyle 02.30'da karşı karşıya gelecek. Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynanacak final öncesi tüm hazırlıklar tamamlanırken, maç önünde Green Day, devre arasında ise Bad Bunny sahne alacak.

Amerikan Futbol Ligi NFL'de sezonun en büyük randevusu bu gece oynanacak. New England Patriots ile Seattle Seahawks, Super Bowl şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Dev finalin başlama vuruşu Türkiye saati ile 02.30'da yapılacak. Karşılaşma öncesinde rock grubu Green Day sahne alacak, devre arası gösterisinin yıldızı ise rap dünyasının popüler ismi Bad Bunny olacak.

LEVI'S STADYUMU DEV FİNALE HAZIR

60. Super Bowl karşılaşmasına Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu ev sahipliği yapacak. Organizasyon öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı açıklandı. Seattle Seahawks ile New England Patriots, sezonun en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.

NFL tarihinin en başarılı ekipleri arasında yer alan New England Patriots, 12. kez Super Bowl sahnesine çıkacak. Daha önce oynadığı 11 finalin 6'sını kazanan ekip, son şampiyonluğunu 2019 yılında elde etmişti.

Seattle Seahawks ise dördüncü kez Super Bowl finalinde mücadele edecek. Tek şampiyonluğunu 2014 yılında 48. Super Bowl'u kazanarak elde eden Seahawks, son olarak 2015'te final oynamıştı. O karşılaşmada rakibi yine Patriots olmuş ve mücadeleyi 28-24 New England temsilcisi kazanmıştı. İki takım, o maçtan 11 yıl sonra yeniden Super Bowl finalinde karşı karşıya gelecek.

RÖVANŞ HESABI VE TARİHİ HEDEF

Seattle Seahawks, 2015 finalinin rövanşını alarak ikinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. New England Patriots ise yedinci kez kupayı kazanarak NFL tarihinin en çok şampiyon olan takımı unvanını tek başına ele geçirmek istiyor. Patriots, şu anda 6 şampiyonlukla Pittsburgh Steelers ile zirveyi paylaşıyor.

SUPER BOWL SADECE MAÇ DEĞİL, DEV BİR ŞOV

Super Bowl, spor organizasyonunun ötesinde adeta bir festival atmosferinde geçiyor. Maç öncesi sahne performansında Green Day yer alacak. NFL yetkilileri, devre arası gösterisinde sürpriz performansların da olacağını duyurdu. Devre arasında sahneye çıkacak isim ise rap müziğin dünyaca ünlü yıldızı Bad Bunny olacak. 31 yaşındaki sanatçı, son altı yılın dördünde Spotify'da en çok dinlenen sanatçı olmayı başardı.

Green Day ve Bad Bunny'nin organizasyonda yer alması ABD Başkanı Donald Trump ile sanatçılar arasında polemiğe de yol açtı. Trump, sanatçı seçimlerini "çok kötü tercih" sözleriyle eleştirirken, iki isim de Trump'a karşı açıklamalarda bulundu.

REKLAM KUŞAĞI REKOR KIRDI

Super Bowl'un en dikkat çeken bölümlerinden biri olan reklam kuşağı bu yıl da rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıl 7 milyon dolar olan 30 saniyelik reklam ücretleri bu yıl 8 milyon dolara yükseldi. Böylece reklam saniye maliyeti yaklaşık 266 bin dolara çıktı. Reklam kuşağında yılın en büyük markalarının kampanyalarının yer alması bekleniyor.

