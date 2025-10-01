Sivas'ta iki kardeşin boğazını keserek öldürmüştü! Caniden şaşırtan talep
Sivas'ta, 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşleri boğazlarını keserek öldüren 35 yaşındaki Hüseyin Sönmez, mahkemede hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Sönmez, 'Cinayetleri ben işlemedim, bir tuzağa düşürüldüm. Kimseye zarar vermedim' dedi. Tahliyesini isteyen Sönmez, ayrıca tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi için karar verilmesini talep etti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 01.10.2025 14:23