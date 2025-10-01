Sivas’ta iki kardeşin boğazını keserek öldürmüştü! Caniden şaşırtan talep

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı 'Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', Umutcan Şimşek'e karşı da 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.