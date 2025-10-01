Viral Galeri Viral Tıkla Sivas'ta iki kardeşin boğazını keserek öldürmüştü! Caniden şaşırtan talep

Sivas'ta iki kardeşin boğazını keserek öldürmüştü! Caniden şaşırtan talep

Sivas'ta, 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşleri boğazlarını keserek öldüren 35 yaşındaki Hüseyin Sönmez, mahkemede hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Sönmez, 'Cinayetleri ben işlemedim, bir tuzağa düşürüldüm. Kimseye zarar vermedim' dedi. Tahliyesini isteyen Sönmez, ayrıca tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi için karar verilmesini talep etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 01.10.2025 14:23
Sivas’ta iki kardeşin boğazını keserek öldürmüştü! Caniden şaşırtan talep

Sivas'ta Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler, 6 Mayıs gecesi köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Sivas’ta iki kardeşin boğazını keserek öldürmüştü! Caniden şaşırtan talep

KATİL TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi.

Sivas’ta iki kardeşin boğazını keserek öldürmüştü! Caniden şaşırtan talep

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Eve kamufle şekilde girip binada 5 saat kalarak cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez'in Ankara'ya döndüğü belirlendi. Ankara'da gözaltına alınan Hüseyin Sönmez, çocukların 5 yıl önce kaybolan babası Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü.

Sivas’ta iki kardeşin boğazını keserek öldürmüştü! Caniden şaşırtan talep

ÇOCUKLARIN BABASI DA 5 YILDIR KAYIP

Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

Sivas’ta iki kardeşin boğazını keserek öldürmüştü! Caniden şaşırtan talep

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı 'Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', Umutcan Şimşek'e karşı da 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SON DAKİKA