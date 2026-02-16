Şimşek’in oyunu iş başında: A.B.İ.’de kardeşler karşı karşıya

ATV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi "A.B.İ." (Aile Bir İmtihandır), 6. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Şimşek'in kurduğu oyun, Doğan ile Sinan'ı karşı karşıya getirirken, Tahir'e yapılan saldırının arkasında Sinan'ın olduğu ortaya çıktı ve iki kardeş arasındaki gerilim zirveye ulaştı. Aile içindeki hesaplaşma, silahların çekildiği ana kadar tırmanırken, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin 6. bölümünde aile bağları bir kez daha sınandı.

Doğan ve Çağla kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Şimşek'in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında bulur. A.B.İ. 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir'e saldıranın Sinan olduğunu ortaya koyarken; Şimşek'in teklifi her şeyi daha da karmaşık hale getirir.

Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan üç gün içinde İstanbul'u terk edecektir. Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan'ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.