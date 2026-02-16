CANLI YAYIN
Şimşek’in oyunu iş başında: A.B.İ.’de kardeşler karşı karşıya

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi "A.B.İ." (Aile Bir İmtihandır), 6. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Şimşek'in kurduğu oyun, Doğan ile Sinan'ı karşı karşıya getirirken, Tahir'e yapılan saldırının arkasında Sinan'ın olduğu ortaya çıktı ve iki kardeş arasındaki gerilim zirveye ulaştı. Aile içindeki hesaplaşma, silahların çekildiği ana kadar tırmanırken, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin 6. bölümünde aile bağları bir kez daha sınandı.

Şimşek’in oyunu iş başında: A.B.İ.’de kardeşler karşı karşıya 1

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle nefesleri kesti. Son bölümü izlemek için tıklayınız.

Şimşek’in oyunu iş başında: A.B.İ.’de kardeşler karşı karşıya 2

Doğan ve Çağla kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Şimşek'in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında bulur.

A.B.İ. 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN
Şimşek’in oyunu iş başında: A.B.İ.’de kardeşler karşı karşıya 3

Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir'e saldıranın Sinan olduğunu ortaya koyarken; Şimşek'in teklifi her şeyi daha da karmaşık hale getirir.

Şimşek’in oyunu iş başında: A.B.İ.’de kardeşler karşı karşıya 4

Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan üç gün içinde İstanbul'u terk edecektir. Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan'ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.

Şimşek’in oyunu iş başında: A.B.İ.’de kardeşler karşı karşıya 5

Öte yandan Çağla, babasının ölümüne dair öğrendiği gerçekle sarsılır. Sinan'ın adının hem Tahir'e yapılan saldırıda hem de yıllar önceki cinayette geçmesi ise aile içindeki dengeleri altüst eder.

Şimşek’in oyunu iş başında: A.B.İ.’de kardeşler karşı karşıya 6

Yalıda ise Tahir'in gözlerini açması umut yaratırken, geçirdiği ağır nöbet herkesin nefesini keser. Doğan babasını hayata döndürmeye çalışırken Sinan köşeye sıkışır ve iki kardeş arasındaki hesaplaşma silahların çekildiği bir noktaya kadar ilerler.

Şimşek’in oyunu iş başında: A.B.İ.’de kardeşler karşı karşıya 7

A.B.İ. – KÜNYE

Yapım: OGM PICTURES
Yapımcı: Onur Güvenatam
Yönetmen: Cem Karcı
Senaryo: Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Uğraş Güneş

Oyuncular:
Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat), Tarık Papuççuoğlu (Tahir), Tülay Bursa (Lamia)

