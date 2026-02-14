Sevgililer gününe “manevi şifa” tuzağı! Sahte medyum çetesi çökertildi: 46 milyonluk vurgun

Bu yöntemlerle 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli; İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2'si kurusıkı olmak üzere 3 tabanca, 2 av tüfeği, büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen at nalı, yıldızname, büyü kitapları, el yazması defterler, tarot kartları, kemik ve muskalar ile çok sayıda materyal ele geçirildi.

Ayrıca 39 bin lira, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve harici bellek de bulundu.