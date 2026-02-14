Sevgililer gününe “manevi şifa” tuzağı! Sahte medyum çetesi çökertildi: 46 milyonluk vurgun
Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini "büyücü" ve "medyum" olarak tanıtıp 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon lira dolandıran 25 şüpheliden 19'u tutuklandı; sahte ritüeller, muska ve şantajla kurulan kirli düzen polis baskınıyla çöktü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sanal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya platformlarında kendilerini "büyücü", "medyum" ve "manevi hoca" olarak tanıtan bir suç şebekesi tespit edildi.
Şüphelilerin, "muska yazma", "büyü bozma" ve "manevi şifa" vaadiyle faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Şüphelilerin, mağdurlara "üzerinizde ağır büyü var" diyerek korku oluşturdukları, sahte ritüeller düzenledikleri ve muska yapma, tılsım bozma, kurban bedeli gibi gerekçelerle hiçbir dini ve ilmi karşılığı bulunmayan materyalleri yüksek bedellerle sattıkları ortaya çıktı.
Hayvan kalıntıları, anlamsız semboller ve bez parçalarından oluşan sözde "tılsımların" fahiş fiyatlara pazarlandığı, ayrıca mağdurlardan elde edilen kişisel verilerin tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı tespit edildi.