Savunma sanayinde yüzde 100 yerli motor dönemi! Hedef karada denizde havada tam bağımsızlık

Türk savunma sanayisi, motor teknolojilerinde karşı karşıya kaldığı örtülü ya da açık ambargolara rağmen, "tam bağımsızlık" hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde kritik kabiliyetleri yerli ve milli çözümlerle karşılamaya başladı.