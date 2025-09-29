Viral Galeri Viral Tıkla Savunma sanayinde yüzde 100 yerli motor dönemi! Hedef karada denizde havada tam bağımsızlık

Son yıllarda savunma sanayinde atılan adımlarla Türkiye oyun kurucu ülkeler arasına girerken, motor teknolojileri konusunda yaşanılan örtülü ya da açık ambargolar; Türkiye'yi karada, denizde ve havada tam bağımsızlık hedefinden geri koymuyor. Yapılan çalışmalarla birlikte milli silahlarda yerli motor konusunda da büyük aşama kaydedildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 29.09.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:42
Türk savunma sanayisi, motor teknolojilerinde karşı karşıya kaldığı örtülü ya da açık ambargolara rağmen, "tam bağımsızlık" hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde kritik kabiliyetleri yerli ve milli çözümlerle karşılamaya başladı.

Motor konusundaki strateji ve eylem planları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından oluşturulan Gaz Türbinli Motor Yol Haritası, Kara Araçları İçin Güç Grubu Yol Haritası, Milli Dizel Deniz Motorları Yol Haritası ve Milli Deniz Tipi Elektrikli Tahrik Sistemleri Yol Haritası doğrultusunda sürdürülüyor.

Motor geliştirme projeleri kapsamında, ihtiyaç duyulan askeri motorların yerli ve milli imkanlarla karşılanması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Atılan adımlarla, milli platformların motor gibi kritik bir alt sistemdeki yurt dışı bağımlılığının sonlandırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün verdiği bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara unsurlarının kullandığı VURAN ve KİRPİ araçlarına TUNA motorunun entegrasyonu tamamlandı, yerli motorlu araçlar envantere girdi.

