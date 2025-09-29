Savunma sanayinde yüzde 100 yerli motor dönemi! Hedef karada denizde havada tam bağımsızlık
Son yıllarda savunma sanayinde atılan adımlarla Türkiye oyun kurucu ülkeler arasına girerken, motor teknolojileri konusunda yaşanılan örtülü ya da açık ambargolar; Türkiye'yi karada, denizde ve havada tam bağımsızlık hedefinden geri koymuyor. Yapılan çalışmalarla birlikte milli silahlarda yerli motor konusunda da büyük aşama kaydedildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 29.09.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:42