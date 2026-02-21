Saha savaş alanına döndü: Amatör Lig maçında yumruklar havada uçuştu
Bartın 1'inci Amatör Lig'de Arıt Kayadibispor-Ulus Çınarspor maçının uzatmalarında saha içinde kavga çıktı. Tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken, Arıt Kayadibisporlu bir oyuncu yaralandı. Olayın ardından toplam 11 kişi kırmızı kart gördü, maç tatil edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.
Bartın 1'inci Amatör Lig'de oynanan Arıt Kayadibispor-Ulus Çınarspor karşılaşması, saha içinde yaşanan kavga nedeniyle tarihe kazındı.
Maçın 90+2'nci dakikasında Arıt Kayadibispor'un 2-1 üstünlüğü sürerken, futbolcular arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, Arıt Kayadibisporlu bir oyuncu kaşı açılarak yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapılan yaralrı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından hakem, Arıt Kayadibispor'dan 3, Ulus Çınarspor'dan 7 futbolcu ile 1 antrenörü kırmızı kartla cezalandırdı ve maçı tatil etti.