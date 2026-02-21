Saha savaş alanına döndü: Amatör Lig maçında yumruklar havada uçuştu

Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, Arıt Kayadibisporlu bir oyuncu kaşı açılarak yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapılan yaralrı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından hakem, Arıt Kayadibispor'dan 3, Ulus Çınarspor'dan 7 futbolcu ile 1 antrenörü kırmızı kartla cezalandırdı ve maçı tatil etti.