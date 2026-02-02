CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili, Türkiye'nin dört bir yanında camilerde kılınan namazlar ve edilen dualar ile idrak edildi. Vatandaşlar 81 ilde camilere akın ederken, düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılarak salavatlar getirilirken, Gazze ve İslam alemi için dualar edildi.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 1

İSTANBUL

İstanbul'da Ramazan-ı Şerif'in habercisi Berat Kandili, Taksim Camii'nde ve Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen programda Berat Kandili, ilahiler ve dualarla idrak edildi. Akşam namazından sonra başlayan programda vatandaşlar kandili dualarla karşıladı.
İstanbul'da vatandaşlar, şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili'nde Taksim Cami'ne akın etti. Şehrin birçok noktasında camilere akın eden vatandaşlar, ibadet ederek, ellerini semaya açtı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı kandil gecesinin huzurunu yaşayan vatandaşlara cami girişinde ikramlarda bulunuldu.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 2

İstanbul İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili özel programı, Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunarak, ilahiler seslendirildi. Camiyi dolduran 7'den 70'e her yaştan binlerce vatandaş, Berat Kandili'nin manevi atmosferini dualarla yaşadı. Program boyunca ellerini semaya açan vatandaşlar tarafından birlik, beraberlik, sağlık ve huzur için dua edildi.
Program yatsı namazının kılınmasının ardından sona ererken, cami çıkışında vatandaşlara kandil dolayısıyla ikramlarda bulunuldu.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 3

ANKARA

Başkentte Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Kandil dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde de cemaatin yoğun katılımıyla kandil programı düzenlendi ve dualar edildi. Cami avlusunda, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğünce cemaate salep ve simit ikramında bulunuldu.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 4

BURSA

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.

Yatsı namaz sonrası cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 5

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla Reşadiye Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, dualar edildi.

Yatsı ezanının ardından vatandaşlar namaz kıldı. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışı vatandaşlara salep ikram edildi.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 6

ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere geldi. Akşam ezanı sonrası yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, yerleşkede bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti. Yatsı namazının ardından Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 7

MERSİN

Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 8

EDİRNE

Edirne'de tarihi camiler başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi. Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, vaazında, kandil gecelerinde daha fazla dua edilmesi gerektiğini belirterek, bu mübarek zamanların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti. Berat Kandili'nin ramazan ayının habercisi olduğunu ifade eden Aksu, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Namazın ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 9

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dualar edildi.

Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Programın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaaz verdi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından salep dağıtıldı.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 10

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi. Trabzon'da, ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili dolayısıyla Hanife Hatun Camisi'nde program idrak edildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunarak, dualar edildi. Vali Tahir Şahin'in de katıldığı programın sonunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 11

BOLU

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Bolu'da dualar ve ibadetlerle idrak edildi.
Bolu'da 'üç ayların' son kandili olan Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Kent genelindeki camilerde kandil programları düzenlenirken, ana program Yıldırım Beyazıt Camii'nde gerçekleştirildi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, manevi atmosferde ibadetlerini yerine getirdi. Düzenlenen programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da katıldı. Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, gecenin anlam ve önemine ilişkin vaaz verdi.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 12

GAZİANTEP

Gaziantep İl Müftülüğünce Şahinbey Millet Camii başta olmak üzere kentteki camilerde mevlit programı organize edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gerçekleştirilen programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi. Namaz sonrası cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 13

ADANA

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.

Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti 14

GİRESUN

Giresun'daki Merkez Hacı Miktad Cami'nde program organize edilerek, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Belediye ekipleri de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulundu.

Mobil uygulamalarımızı indirin