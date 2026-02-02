Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilere akın etti

Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili, Türkiye'nin dört bir yanında camilerde kılınan namazlar ve edilen dualar ile idrak edildi. Vatandaşlar 81 ilde camilere akın ederken, düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılarak salavatlar getirilirken, Gazze ve İslam alemi için dualar edildi.

İSTANBUL İstanbul'da Ramazan-ı Şerif'in habercisi Berat Kandili, Taksim Camii'nde ve Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen programda Berat Kandili, ilahiler ve dualarla idrak edildi. Akşam namazından sonra başlayan programda vatandaşlar kandili dualarla karşıladı.

İstanbul'da vatandaşlar, şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili'nde Taksim Cami'ne akın etti. Şehrin birçok noktasında camilere akın eden vatandaşlar, ibadet ederek, ellerini semaya açtı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı kandil gecesinin huzurunu yaşayan vatandaşlara cami girişinde ikramlarda bulunuldu.

İstanbul İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili özel programı, Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunarak, ilahiler seslendirildi. Camiyi dolduran 7'den 70'e her yaştan binlerce vatandaş, Berat Kandili'nin manevi atmosferini dualarla yaşadı. Program boyunca ellerini semaya açan vatandaşlar tarafından birlik, beraberlik, sağlık ve huzur için dua edildi.

Program yatsı namazının kılınmasının ardından sona ererken, cami çıkışında vatandaşlara kandil dolayısıyla ikramlarda bulunuldu.

ANKARA Başkentte Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Kandil dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde de cemaatin yoğun katılımıyla kandil programı düzenlendi ve dualar edildi. Cami avlusunda, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğünce cemaate salep ve simit ikramında bulunuldu.

BURSA Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi. Yatsı namaz sonrası cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.