Radar noktaları artık haritada: İşte sürücüleri 30 bin TL cezadan kurtaracak yeni sistem

Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 12:34 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı'nın devreye aldığı sistemle birlikte hız denetimlerinde yeni dönem resmen başladı. Böylelikle sürücüler radar ve trafik denetim noktalarını artık harita üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri hız sınırı uyarılarına uymaya teşvik etmek amacıyla yeni bir sistem daha devreye aldı. Buna göre artık sürücüler güzergahları üzerindeki bütün radar ve kontrol noktalarını anlık olarak görebilecek.

Yeni sistem bakanlığın internet sitesinde oluşturulan sayfada yer alıyor. Sürücüler, "İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları" kategorisiyle yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen haritaya ulaşabiliyor. "İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları" kategorisine giren sürücülerin önüne "Nereden" ve "Nereye" olmak üzere iki ana bölüm çıkıyor.

Bu alanlar yola çıkılacak il ve ilçe, gidilecek il ve ilçe şeklinde doldurulduktan sonra "Rota oluştur"a bastıktan sonra rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktaları görüntüleniyor. Örneğin İstanbul Sarıyer'den Manisa Soma'ya gidecek bir sürücünün rotasında 2 adet radar noktasıyla birlikte 16 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bulunuyor.

Bir başka örnek olarak, İstanbul Beylikdüzü'nden Tekirdağ Şarköy'e gitmek isteyen bir sürücünün önüne dört radar noktası, 7 kontrol noktası ve 16 hız koridoru çıkacak.