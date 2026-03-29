Radar noktaları artık haritada: İşte sürücüleri 30 bin TL cezadan kurtaracak yeni sistem

İçişleri Bakanlığı'nın devreye aldığı sistemle birlikte hız denetimlerinde yeni dönem resmen başladı. Böylelikle sürücüler radar ve trafik denetim noktalarını artık harita üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri hız sınırı uyarılarına uymaya teşvik etmek amacıyla yeni bir sistem daha devreye aldı. Buna göre artık sürücüler güzergahları üzerindeki bütün radar ve kontrol noktalarını anlık olarak görebilecek.

Yeni sistem bakanlığın internet sitesinde oluşturulan sayfada yer alıyor. Sürücüler, "İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları" kategorisiyle yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen haritaya ulaşabiliyor. "İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları" kategorisine giren sürücülerin önüne "Nereden" ve "Nereye" olmak üzere iki ana bölüm çıkıyor.

Bu alanlar yola çıkılacak il ve ilçe, gidilecek il ve ilçe şeklinde doldurulduktan sonra "Rota oluştur"a bastıktan sonra rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktaları görüntüleniyor. Örneğin İstanbul Sarıyer'den Manisa Soma'ya gidecek bir sürücünün rotasında 2 adet radar noktasıyla birlikte 16 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bulunuyor.

Bir başka örnek olarak, İstanbul Beylikdüzü'nden Tekirdağ Şarköy'e gitmek isteyen bir sürücünün önüne dört radar noktası, 7 kontrol noktası ve 16 hız koridoru çıkacak.

RADAR CEZALARI NE KADAR?

Radar cezaları, hız sınırını aşma oranına göre kademeli olarak artırılıyor. En düşük ceza 2 bin TL (6-10 km/s arası), en yüksek ceza ise 30 bin TL (66 km/s ve üzeri) olarak biliniyor.

Yüzde 10-30 arası aşım 2 bin 719 TL, yüzde 30-50 arası 5 bin 662 TL, yüzde 50'den fazla aşım ise 11 bin 631 TL'den başlıyor.

2026 RADAR VE HIZ SINIRI CEZA TABLOSU

Hız Aşım Oranı / DurumuCeza Tutarı (Başlangıç)Kritik Uyarı
6 - 10 km/s arası2.000 TLYeni alt limit cezası
%10 - %30 arası aşım2.719 TLStandart ihlal
%30 - %50 arası aşım5.662 TLEhliyet puanı riski
%50'den fazla aşım11.631 TLAğır yaptırım
66 km/s ve üzeri aşım30.000 TLÜst limit
KISA KISA: HIZ DENETİMLERİNDE YENİ DÖNEM

1. Radar noktalarını nereden görebilirim? İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki "İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları" sayfasından rotanızı oluşturarak görebilirsiniz.

2. Veriler ne kadar sürede bir güncelleniyor? Harita ve denetim noktaları sistem tarafından yaklaşık her 30 dakikada bir güncellenmektedir.

3. Hız koridoru nedir? Aracınızın iki nokta arasındaki giriş ve çıkış süresini hesaplayarak ortalama hızınızı denetleyen sistemdir. Haritada bunlar da ayrı ayrı belirtilmektedir.

4. Hız sınırı toleransı halen yüzde 10 mu? 2026 düzenlemesiyle birlikte eski tip toleranslar daraltılmış, 6 km/s üzerindeki aşımlar doğrudan ceza kapsamına alınmıştır.

