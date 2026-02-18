Pyongyang’da taht oyunları! Kuzey Kore’de Kim Jong-un ölmeden kavga alevlendi

TAHT KAVGASI 3 KRİTİK ALAN ETRAFINDA YOĞUNLAŞACAK Eski diplomat Sanghun Seok'a göre, taht kavgası üç kritik alan etrafında şekillenecek. Bunlar ordu kontrolü, güvenlik aygıtı ve parti örgütlenmesi ile propaganda mekanizması.

Kuzey Kore gibi rejim güvenliğinin iktidarla eş anlamlı olduğu sistemlerde, halefiyet yalnızca prestij meselesi değil, doğrudan "hayatta kalma" meselesi olarak görülüyor.

Bu da taraflardan birinin tasfiye edilmesi, çalışma kampları ya da hatta kamuya açık infaz ihtimalini gündeme getiriyor.

GÖZLER PARTİ KONGRESİ'NDE Kim Jong-un henüz resmi bir veliaht ilan etmedi. Şubat sonunda yapılması planlanan İşçi Partisi Kongresi bu açıdan kritik bir eşik olabilir.

Ju Ae'nin kongrede babasının yanında görünmesi ya da resmi bir konum verilmesi, Kuzey Kore'de dördüncü kuşağın ilanı anlamına gelebilir. Ancak böyle bir adım, Kim Yo Jong'un sessizce geri çekileceği anlamına mı gelecek, yoksa hanedan içinde yeni bir güç savaşının fitilini mi ateşleyecek?

Kapalı rejimin iç dengeleri bilinmezliğini korurken, Pyongyang'da yaşanacak bir taht kavgasının sonuçlarının yalnızca aileyi değil, tüm bölgeyi etkilemesi bekleniyor.