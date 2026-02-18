Pyongyang’da taht oyunları! Kuzey Kore’de Kim Jong-un ölmeden kavga alevlendi
Kuzey Kore'de kritik süreç! Lider Kim Jong-un'un henüz resmi bir veliaht açıklamaması, hanedan içindeki güç dengelerini yeniden tartışmaya açtı. Bir tarafta son dönemde kamuoyuna sıkça çıkarılan kızı Kim Ju Ae, diğer tarafta rejimin en etkili isimlerinden kız kardeşi Kim Yo Jong var. Uzmanlara göre belirsiz halefiyet süreci, Pyongyang'da sert bir güç mücadelesini tetikleyebilir. Olası bir liderlik yarışının aile içi tasfiyelere hatta kanlı hesaplaşmalara uzanabileceği değerlendirmesi yapılıyor.
Kuzey Kore'de iktidar dengeleri yeniden küresel gündemin odağında. 1948'den bu yana ülkeyi yöneten Kim hanedanlığında dördüncü kuşağa geçiş ihtimali tartışılırken, olası bir liderlik değişiminin rejim içinde sert bir güç mücadelesini tetikleyebileceği değerlendiriliyor.
EN GÜÇLÜ ADAYLAR KİM?
Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, gözler bir yanda lider Kim Jong-un'un henüz ergenlik çağındaki kızı Kim Ju Ae, diğer yanda ise rejimin en güçlü ikinci ismi olarak görülen kız kardeşi Kim Yo Jong üzerinde.
KİM JONG-UN KIZINI ÖNE ÇIKARIYOR
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) parlamentoya verdiği son brifinge göre Kim Ju Ae artık "veliaht adayı" aşamasına geçmiş olabilir.
Ju Ae ilk kez Kasım 2022'de kıtalararası balistik füze testinde babasıyla birlikte kamuoyu önüne çıktı.
O tarihten bu yana askeri geçit törenlerinden silah testlerine, fabrika açılışlarından Çin ziyaretine kadar birçok kritik etkinlikte babasının yanında yer aldı.