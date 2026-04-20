Petrol 100 dolara koşuyor: Faruk Erdem uyardı, en az 3 ay sürecek

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 11:00 ahaber.com.tr - Özel Haber

Küresel enerji koridorunda tansiyon zirvede. İran'ın yeniden Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı almasıyla petrol fiyatları 100 dolar sınırına dayandı. A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu değerlendiren Faruk Erdem, "Savaş bugün bitse bile piyasaların normale dönmesi en az 2-3 ay alacaktır" dedi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında Orta Doğu'daki sıcak gelişmeleri ve petrol krizini yorumladı. Bölgedeki askeri hareketliliğin gemi trafiğini durma noktasına getirdiğini belirten Erdem, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu şu sözlerle özetledi:

"Gezegenin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gemiler açık denize çıktığı an Amerikan donanmasıyla karşı karşıya kalıyor. Helikopterlerden asker indirilerek gemilere müdahale ediliyor. Biz buna halk dilinde netice itibarıyla 'korsanlık' diyoruz."

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı sonrası petrol piyasası yeniden alevlendi. Brent petrolün varil fiyatı 95,46 dolara ulaştı.

100 dolar sınırına doğru hareketlenen fiyatlar hakkında konuşan Faruk Erdem, "Savaştan önce 60 dolar olan varil fiyatı bugün 80 dolara düştüğünde 'rahatladık' diyoruz. Oysa bu rakam bile çok yüksek" diyerek piyasalardaki dengesizliğe vurgu yaptı.