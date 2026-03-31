Özgür Özel’den sosyal medya hamlesi: Kılıçdaroğlu'nu önce sildi, sonra geri ekledi
CHP'nin yarınki kurultay davası öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu gece yarısı saat 01.30 sıralarında takipten çıkardı. Özel'in daha sonra Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu hesabına tekrar eklediği görüldü.
CHP'nin yarınki kurultay davası öncesinde partide "mutlak butlan" endişesi yaşanıyor. Özgür Özel, gece saat 01.30 civarında eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile partinin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu 2,4 milyon takipçili Instagram hesabından sildi.
ÖNCE SİLDİ, TEKRAR EKLEDİ
Özgür Özel'in bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, "partiyi mutlak butlan korkusu sardı" yorumlarını da beraberinde getirdi. Bu hareket kısa sürede gündem olurken, Özel'in öğlen saatlerinde Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu yeniden takip etmeye başladığı görüldü.
GÖZLER YARIN GÖRÜLECEK KURULTAY DAVASINDA
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
Duruşmanın önceki celsesinde mahkeme, dosyanın savcının görüşü doğrultusunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren davanın "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirilmesi talebine muvafakat vermemişti.
KISA KISA: ÖZGÜR ÖZEL KILIÇDAROĞLU'NU NEDEN SİLDİ?
1. Özgür Özel neden Kılıçdaroğlu'nu takipten çıkardı? Siyasi kulislere göre, yarın görülecek kurultay davası öncesi parti içi muhalefetle köprülerin atıldığı ve davanın sonucuna göre yaşanacak "mutlak butlan" riskine karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor.
2. "Mutlak Butlan" nedir ve CHP'yi nasıl etkiler? Hukukta bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılmasıdır. Eğer kurultay davasında usulsüzlük tescillenirse, Özgür Özel'in genel başkanlığı ve aldığı kararlar iptal edilebilir.
3. Dava İstanbul'daki dosya ile neden birleştirilemedi? İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'daki usulsüzlük davası ile İstanbul'daki davanın niteliklerinin farklı olduğunu belirterek muvafakat vermedi. Bu da davanın Ankara'da tek başına süreceğini gösteriyor.
4. Canan Kaftancıoğlu neden hedefte? Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu ekibine yakınlığıyla biliniyor. Özel'in aynı gece her iki ismi de silmesi, eski yönetime karşı parti içi bir hamle olarak değerlendiriliyor.