Özgür Özel gece yarısı Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu Instagram’dan sildi

CHP'nin yarınki kurultay davası öncesinde partide "mutlak butlan" endişesi yaşanıyor. Özgür Özel, gece saat 01.30 civarında eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile partinin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu 2,4 milyon takipçili Instagram hesabından sildi.

Özgür Özel'in bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, "partiyi mutlak butlan korkusu sardı" yorumlarını da beraberinde getirdi. Bu hareket kısa sürede gündem olurken, takipten çıkarma konusu siyaset arenasında da konuşulmaya devam ediyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

KISA KISA: ÖZGÜR ÖZEL KILIÇDAROĞLU'NU NEDEN SİLDİ?

1. Özgür Özel neden Kılıçdaroğlu'nu takipten çıkardı? Siyasi kulislere göre, yarın görülecek kurultay davası öncesi parti içi muhalefetle köprülerin atıldığı ve davanın sonucuna göre yaşanacak "mutlak butlan" riskine karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

2. "Mutlak Butlan" nedir ve CHP'yi nasıl etkiler? Hukukta bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılmasıdır. Eğer kurultay davasında usulsüzlük tescillenirse, Özgür Özel'in genel başkanlığı ve aldığı kararlar iptal edilebilir.