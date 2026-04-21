Özel okullarda fahiş fiyata neşter: Soruşturma genişliyor, o masraflar mercek altında

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 12:15 Son Güncelleme: 21 Nisan 2026 12:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Özel okullarda eğitim ücretlerinin yanı sıra yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetlerdeki yüksek fiyata da dur denilecek. Konuyla ilgili 19 özel okulun incelemeye alındığını hatırlatan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek" dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, özel okullara yönelik fiyat soruşturmasını genişletmeyi planladıklarını duyurdu. Rekabet Kurulu olarak geçen yıl çok fazla soruşturma sonuçlandırdıklarını ve yeni soruşturmalara başladıklarını bildiren Küle, bu dönemde sektör araştırmalarına da önem verdiklerini söyledi.

Soruşturma ve sektör araştırmaları anlamında bu yıla da hızlı başladıklarına işaret eden Küle, "Özellikle tarım sektöründe tohum, fide konusunda ciddi soruşturmalarımız var. Bu soruşturmalardan devam edenler var, uzlaşmayla sona erdirdiklerimiz var. Ancak şunu gördük ki özellikle tohum ve fide alanında rekabet hukuku bilinci çok yerleşmemiş. Çok fazla ihlalle karşılaştık. Yaklaşık 190 milyon liraya yakın ceza söz konusu oldu" diye konuştu.

ÖZEL OKULLARA YÖNELİK FİYAT SORUŞTURMASI DERİNLEŞECEK Eğitim ile yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetlerin fiyatları nedeniyle açtıkları soruşturmayı anımsatan Küle, şunları kaydetti: "Özel okullar alanında da 19 teşebbüse soruşturma başlattık. Ancak sayının artacağını düşünüyorum. Her birimizin çocukları özel okullara gidiyor. Özel okullara ilişkin çok fazla şikayet geliyor bize. Bu şikayetler bizim soruşturma açmamıza neden oldu. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek."

SÜT PİYASASI VE İŞ GÜCÜ DOSYALARI Süt ve süt karşılığı yem alanlarına yönelik de soruşturmaları olduğunu belirten Küle, "Düzenleme çalışmalarımızla ilgili uzmanlarımız 7 gün 24 saat çalışıyor. Hem çiğ süt tarafında hem de yem karşılığı süt alımlarında rekabetçi, şeffaf ve daha düzenli bir piyasanın oluşacağını düşünüyoruz" dedi.