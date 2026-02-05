ÖZEL DOSYA I Depremin en çok vurduğu Hatay’da muhteşem dönüşüm! “10 yılda bitmez dediler 3 yılda kavuştuk!”

6 Şubat Asrın Felaketi'nin üzerinden geçen üç yılda Türkiye, dünyada örneği olmayan bir ihya ve inşa seferberliğine imza attı. Depremin en ağır yıkımı yaşattığı Hatay, devletin kararlı ve sarsılmaz iradesiyle küllerinden doğarak daha modern, daha güvenli ve daha dirençli bir şehir kimliğine kavuştu. Binlerce yeni konuttan artan sağlık kapasitesine, çağdaş eğitim yuvalarından aslına uygun şekilde ihya edilen tarihi mirasa kadar her alanda 6 Şubat öncesinin çok ötesine geçilen Hatay'da, depremzedeler artık yeni yuvalarında geleceğe umutla bakıyor. A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğurlu'nun hazırladığı özel dosya haberinde, Türkiye'nin gücünü ortaya koyan bu büyük dirilişin tüm ayrıntıları ekrana geldi.

6 Şubat 2023'te yaşanan ve "Asrın Felaketi" olarak kayıtlara geçen depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Aradan geçen sürede Türkiye, yalnızca yaralarını sarmakla kalmadı; dünyaya örnek gösterilen bir ihya ve inşa hamlesini hayata geçirdi. A Haber, sahadan aktardığı özel dosya haberle Türkiye'nin bu büyük dirilişini tüm yönleriyle ekranlara taşıyor.

"10 YILDA BİTMEZ DEDİĞİMİZ EVLERE 3 YILDA KAVUŞTUK" Hatay'da yükselen yeni konutlar, depremzedelerin yüzünü güldürürken vatandaşlar duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiriyor. Sürecin hızına dikkat çeken bir vatandaş, "Teşekkür ederiz yani bütün vatandaş olarak. Çünkü barınmamız lazımdı ve bu çok hızlı ilerledi. İlk önce konteynerler, sonra AFAD'ın yaptığı yerler, ardından TOKİ'lere geçişlerimiz hızlı oldu. 3 yılın içinde çok şükür Rabbime. Bugünleri belki 10-15 yıl daha görmeyiz diye düşünürken bugünleri de gördük" sözlerini kaydetti. 6 ŞUBAT 2023'TEN SONRA HATAY'DA NE DEĞİŞTİ?

Bir başka depremzede vatandaş ise, "Ben evimi soranlara 'Allah razı olsun' diyorum. Ben 10 yılda, 20 yılda uğraşsam böyle yapamazdım. Böyle gelip oturamazdım" ifadelerini kullandı. Yeni evine taşınan bir başka Hataylı ise yaşadığı heyecanı, "Sabah bir uyanıyordum 'Ya bura bizim ev mi?' Çocuklarımla eşimle yaşayacağım yuvam mı diye bir insan heyecan alıyor. Bir tuhaf hissediyor" diyerek aktardı.

KONUT SAYISI İHTİYACIN DA ÜZERİNE ÇIKTI Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki devasa konut hamlesinin rakamlarını paylaşarak, "Bizim 153.755 hak sahibiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kuraları çektik. Fakat şu anda bağımsız bölüm olarak 194.000'i geçtik biz. Mevcut hak sahibinin üstüne yaklaşık 40.000'den fazla daha konut ve iş yeri yapılıyor. Sosyal konutları da eklediğimizde 207.000 rakamlarına ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu.