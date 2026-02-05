CANLI YAYIN
ÖZEL DOSYA I Depremin en çok vurduğu Hatay’da muhteşem dönüşüm! “10 yılda bitmez dediler 3 yılda kavuştuk!”

6 Şubat Asrın Felaketi'nin üzerinden geçen üç yılda Türkiye, dünyada örneği olmayan bir ihya ve inşa seferberliğine imza attı. Depremin en ağır yıkımı yaşattığı Hatay, devletin kararlı ve sarsılmaz iradesiyle küllerinden doğarak daha modern, daha güvenli ve daha dirençli bir şehir kimliğine kavuştu. Binlerce yeni konuttan artan sağlık kapasitesine, çağdaş eğitim yuvalarından aslına uygun şekilde ihya edilen tarihi mirasa kadar her alanda 6 Şubat öncesinin çok ötesine geçilen Hatay'da, depremzedeler artık yeni yuvalarında geleceğe umutla bakıyor. A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğurlu'nun hazırladığı özel dosya haberinde, Türkiye'nin gücünü ortaya koyan bu büyük dirilişin tüm ayrıntıları ekrana geldi.

6 Şubat 2023'te yaşanan ve "Asrın Felaketi" olarak kayıtlara geçen depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Aradan geçen sürede Türkiye, yalnızca yaralarını sarmakla kalmadı; dünyaya örnek gösterilen bir ihya ve inşa hamlesini hayata geçirdi. A Haber, sahadan aktardığı özel dosya haberle Türkiye'nin bu büyük dirilişini tüm yönleriyle ekranlara taşıyor.

"10 YILDA BİTMEZ DEDİĞİMİZ EVLERE 3 YILDA KAVUŞTUK"

Hatay'da yükselen yeni konutlar, depremzedelerin yüzünü güldürürken vatandaşlar duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiriyor. Sürecin hızına dikkat çeken bir vatandaş, "Teşekkür ederiz yani bütün vatandaş olarak. Çünkü barınmamız lazımdı ve bu çok hızlı ilerledi. İlk önce konteynerler, sonra AFAD'ın yaptığı yerler, ardından TOKİ'lere geçişlerimiz hızlı oldu. 3 yılın içinde çok şükür Rabbime. Bugünleri belki 10-15 yıl daha görmeyiz diye düşünürken bugünleri de gördük" sözlerini kaydetti.

6 ŞUBAT 2023'TEN SONRA HATAY'DA NE DEĞİŞTİ?
Bir başka depremzede vatandaş ise, "Ben evimi soranlara 'Allah razı olsun' diyorum. Ben 10 yılda, 20 yılda uğraşsam böyle yapamazdım. Böyle gelip oturamazdım" ifadelerini kullandı. Yeni evine taşınan bir başka Hataylı ise yaşadığı heyecanı, "Sabah bir uyanıyordum 'Ya bura bizim ev mi?' Çocuklarımla eşimle yaşayacağım yuvam mı diye bir insan heyecan alıyor. Bir tuhaf hissediyor" diyerek aktardı.

KONUT SAYISI İHTİYACIN DA ÜZERİNE ÇIKTI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki devasa konut hamlesinin rakamlarını paylaşarak, "Bizim 153.755 hak sahibiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kuraları çektik. Fakat şu anda bağımsız bölüm olarak 194.000'i geçtik biz. Mevcut hak sahibinin üstüne yaklaşık 40.000'den fazla daha konut ve iş yeri yapılıyor. Sosyal konutları da eklediğimizde 207.000 rakamlarına ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğurlu'nun mikrofon uzattığı depremzede Hülya Güngör, 13 ayda yeni evine kavuştuğunu belirterek, "Depreme dayanıklı bir bina. Dışarıdaki insanların hissettiği kadar hissetmedik sarsıntıları. Ciddi anlamda büyük bir sarsıntı yaşamıyorsun burada. Güvenilir bir ortamdayım" sözleriyle güvenle oturduğunu ifade etti.

SAĞLIKTA %100 KAPASİTE ARTIŞI: 57 GÜNDE GELEN MUCİZE

Asrın felaketinin ardından Hatay'da sağlık altyapısı da sil baştan, daha güçlü bir şekilde inşa edildi. Temeli atıldıktan sadece 57 gün sonra hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi'nin son durumunu paylaşan Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez, "57 günlük çok nadir, 300 yataklı bir hastane. Şu an 3000 kişi ortalama hastamız var. 250 yatağımız sürekli dolu, yoğun bakımlar full dolu. Tam kapasiteyle çalışan bir hastane. Her türlü cerrahi ve dahili branşlarımız mevcut" dedi.

Kent genelindeki sağlık yatırımlarına değinen Vali Mustafa Masatlı, "6 Şubat depremlerinde 6 tane hastanemiz kullanılamaz hale gelmişti. Şu an 144 ile 550 yatak arasında 9 tane hastanemizi hizmete aldık. İskenderun Devlet Hastanesi ve Hatay Şehir Hastanesi de devreye alındığı zaman sağlık kapasitemiz 6 Şubat öncesine göre %100 daha fazla artmış olacak" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE KAMU BİNALARINDA MODERN DÖNÜŞÜM

Hatay'daki kamu yatırımları kapsamında eğitim yuvaları ve hizmet binaları da depreme dayanıklı ve modern şekilde yükseldi. Okul sayısındaki artışı vurgulayan Vali Masatlı, "Deprem dolayısıyla 210 okulumuz kullanılamaz hale geldi. Şu an 225 tane okulumuzu hizmete aldık, 55 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Derslik sayımız 14.700'den 17.000 rakamlarına çıkıyor. Yani derslik sayımız %15 daha artıyor" bilgisini paylaştı.

Ayrıca kamu kurumlarını tek çatı altında toplayan yeni hükümet konakları hakkında konuşan Masatlı, "10 tane hükümet konağımızı tamamladık. 8 tane kaymakamlık binamızı ve valilik binalarımızı bitirdik" sözleriyle kamu hizmetlerinin konforlu bir şekilde sunulduğunu aktardı.

TARİHİ SİMGELER ASLINA UYGUN OLARAK AYAĞA KALDIRILDI

Kentte sadece konutlar değil, Hatay'ın binlerce yıllık hafızası da unutulmadı. Meclis Binası ve Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii, titiz bir çalışmayla yeniden inşa edildi.

Tarihi yapıların restorasyon sürecine değinen yetkililer, Habibi Neccar Camii'ndeki tarihi taşların ve sütunların bilim kurulu tarafından tek tek numaralandırılarak aslına uygun şekilde yerleştirildiğini, restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldığını bildirdi. Asrın felaketinin üzerinden geçen 3 yılda Hatay, hem modern konutlarıyla hem de ihya edilen tarihi dokusuyla geleceğe güvenle bakıyor.

