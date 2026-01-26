Oyun tartışmasında korkunç tuzak! Liseli genç takside hayatının kabusunu yaşadı

Adana'da çevrim içi bir oyunda tanıştığı ve küfürleştiği lise öğrencisi R.G.'yi (17) yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağıran Miraç Taylan A. (19), yanındaki arkadaşlarıyla birlikte genci alıkoyarak taksiyle boş bir araziye götürdü. Araçta darbedilen R.G.'nin yaşadığı şiddet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre sonra araçtan inerek kaçmayı başaran R.G.'nin şikâyeti üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi R.G., bir süre önce çevrim içi oyundan tanıştığı Miraç Taylan A. ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre; Miraç Taylan A.'ya küfretti. Bu duruma sinirlenen Miraç Taylan A., aradan zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti. OYUN TARTIŞMASINDA KORKUNÇ TUZAK!

R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gitti. Yanındaki H.A.D. ile bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın taksisine bindirip, bölgeden uzaklaştı.

TAKSİDE DARBEDİP, O ANLARI KAYDETTİLER Şüpheliler, R.G. ile birlikte boş bir araziye gitti. Otomobili durduran şüphelilerden arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darbetti. Ön koltuktaki Miraç Taylan A. da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde; R.G.'nin ağlayarak, özür dilediği anlar yer aldı. H.A.D., tokat ve yumruklarla darbettiği R.G.'nin otomobilden inmesine izin verdi. Araçtan inen R.G., koşarak bölgeden ayrıldı.