Otomobillerde abonelik sistemi yayılıyor: Koltuk ısıtma ve sürüş özellikleri artık ücretli

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 13:34 Son Güncelleme: 13 Nisan 2026 13:39 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Otomotiv dünyasında mülkiyet kavramı yerini "dijital aboneliğe" bırakıyor. Tesla ile başlayan ve dev markalara yayılan yeni modelle birlikte araç sahipleri koltuk ısıtmadan şerit takibe kadar birçok özellik için artık aylık ödeme yapmak durumunda kalacak.

Teknolojinin hızla gelişmesi otomotiv sektöründe köklü değişimleri de beraberinde getirdi. Artık araçlara eklenen yeni özellikler, bazı markalarda abonelik sistemiyle sunulmaya başlandı.

Sürücüler, otomobillerindeki belirli fonksiyonları kullanabilmek için artık aylık ödeme yapmak durumunda. Koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özellik yeni sisteme dahil edildi.

MARKALAR BİR BİR YENİ SİSTEME YÖNELDİ Otomotiv dünyasında mülkiyet kavramı değişime uğradı. Daha önce tek seferde satın alınan donanımların yerini "kullandıkça öde" anlayışıyla sunulan abonelik sistemleri almaya başladı.

Bu dönüşüm, Tesla ile başlayarak Rivian, Lucid Motors, Ford ve General Motors gibi devlerin de katılımıyla büyüyen bir akım haline geldi.