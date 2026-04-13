Otomobillerde abonelik sistemi yayılıyor: Koltuk ısıtma ve sürüş özellikleri artık ücretli

Otomotiv dünyasında mülkiyet kavramı yerini "dijital aboneliğe" bırakıyor. Tesla ile başlayan ve dev markalara yayılan yeni modelle birlikte araç sahipleri koltuk ısıtmadan şerit takibe kadar birçok özellik için artık aylık ödeme yapmak durumunda kalacak.

Teknolojinin hızla gelişmesi otomotiv sektöründe köklü değişimleri de beraberinde getirdi. Artık araçlara eklenen yeni özellikler, bazı markalarda abonelik sistemiyle sunulmaya başlandı.

Sürücüler, otomobillerindeki belirli fonksiyonları kullanabilmek için artık aylık ödeme yapmak durumunda. Koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özellik yeni sisteme dahil edildi.

MARKALAR BİR BİR YENİ SİSTEME YÖNELDİ

Otomotiv dünyasında mülkiyet kavramı değişime uğradı. Daha önce tek seferde satın alınan donanımların yerini "kullandıkça öde" anlayışıyla sunulan abonelik sistemleri almaya başladı.

Bu dönüşüm, Tesla ile başlayarak Rivian, Lucid Motors, Ford ve General Motors gibi devlerin de katılımıyla büyüyen bir akım haline geldi.

SÜRÜCÜLERE AYLIK ABONELİK PAKETİ

Sabah'ta yer alan habere göre sektörde öncü konumda bulunan Tesla, gelir modelini aylık abonelik üzerine kurmaya başladı. Şirket, Şubat ayında Tam Otonom Sürüş (FSD) paketinin 15 bin dolarlık tek seferlik satış seçeneğini kaldırdı. Bunun yerine kullanıcılar, özelliğe erişmek için aylık 99 dolar ödeme yapmaya yönlendirildi.

STANDART DONANIMLAR KISITLANIYOR

Tesla, gelişmiş yazılım paketlerini satabilmek adına bazı standart özellikleri sınırlamaya başladı. Ocak ayında yapılan güncellemeyle, standart hız sabitleyicide yer alan "şerit takip" özelliği kaldırılarak abonelik paketine dahil edildi.

Bu değişiklik, markanın bazı modellerinin, Toyota Corolla gibi araçlara kıyasla daha düşük standart güvenlik donanımıyla sunulmasına yol açtı.

