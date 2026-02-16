Oruç tutanın yemek parası kesilir mi? Çalışanlar için Ramazan rehberi
19 Şubat Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı öncesi çalışma hayatına ilişkin kritik sorular yeniden gündeme taşındı. Oruç tutan işçinin hakları, mesai düzeni ve özellikle yemek parası kesintisi konusu milyonlarca çalışan tarafından merak edilirken, uygulamanın iş sözleşmesi ve işverenin takdiri doğrultusunda şekillendiği belirtildi.
Perşembe günü başlayacak Ramazan ile birlikte çalışma hayatında bazı değişiklikler gündeme gelecek.
Ramazan ayında çalışanların hakları ve işverenlerin sorumlulukları neler? Oruç tutan çalışanların yemek paraları kesilir mi? Oruç tuttuğu için öğlen dinlenme arasını kullanmayan işçi erken paydos yapabilir mi? Çalışanlar Ramazan'da yıllık izin kullanabilir mi? Çalışanlara işyerinde oruçlu olup olmadığı sorulabilir mi?
ORUÇ TUTUP, ÖĞLEN DİNLENME ARASINI KULLANMAYAN ÇALIŞANLAR, ERKEN PAYDOS YAPABİLİR Mİ?
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Mevzuattaki "ara dinlenme" düzenlemelerine göre, işçilere, 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat dâhil) süreli işlerde yarım saat, 7.5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi veriliyor. Ramazan ayı süresince oruç tutan personelin, çalışma sürelerinde, işçi ve işverenin aralarında anlaşmaları suretiyle değişiklik yapılabilmesi mümkün olabilir.
ORUÇ TUTAN ÇALIŞANLAR RAMAZAN'DA YILLIK İZİN KULLANABİLİR Mİ?
En az bir yıl çalışmış her işçi yıllık ücretli izne hak kazanır. Mevzuatta, yıllık ücretli izinlerin Ramazan ayında kullanılamayacağına dair herhangi bir kısıtlama bulunmamakta.
Özetle, yıllık ücretli izne hak kazanmış bir işçinin, usulüne uygun talepte bulunarak Ramazan ayında da iznini kullanabilir. İşveren, belirli koşullar altında işyerini kapatıp çalışanlarına toplu yıllık izin yaptırabilir.