Oruç tutanın yemek parası kesilir mi? Çalışanlar için Ramazan rehberi

İŞYERİNDE ÇALIŞANLARA ORUÇLU OLUP OLMADIĞI SORULABİLİR Mİ? Anayasaya göre kimse dini inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamayacağı içi işveren işçiye oruçlu olup olmadığını soramaz, çalışanın da cevaplaması zorunlu değil. Ancak işyerinde yemek hizmetleri, vardiya saatleri ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak işveren, bu düzenlemeleri yapmak için işçiler hakkında bilgi edinebilir.

Bir işçinin oruç tutması ile ilgili bilgi edinilmesi kişisel veri niteliğinde olduğundan, işveren bu bilgiyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak saklamak zorunda.

ÇALIŞANLARIN İFTAR YEMEKLERİNE KATILMALARI ZORUNLU MU? Çalışanların, işverenin verdiği Ramazan iftarına katılma gibi bir sorumluluğu yok. Ancak çalışan ve işveren aralarında anlaşarak, Ramazan ayında ara dinlenme ve yemek molasının iftar saati dikkate alınarak düzenleyebilir.

RAMAZAN'DA ORUÇ TUTAN ÇALIŞANLARIN YEMEK PARALARI KESİLİR Mİ? İşyerinde yemek hizmetinin işçilere yemek ücreti verilmesi ya da yemek kartı verilmesi uygulanması durumunda, oruç tutup tutulmadığına bakılmaksızın bütün işçilere yemek kartı ya da yemek ücreti verilir.