Oruç tutanın yemek parası kesilir mi? Çalışanlar için Ramazan rehberi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

19 Şubat Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı öncesi çalışma hayatına ilişkin kritik sorular yeniden gündeme taşındı. Oruç tutan işçinin hakları, mesai düzeni ve özellikle yemek parası kesintisi konusu milyonlarca çalışan tarafından merak edilirken, uygulamanın iş sözleşmesi ve işverenin takdiri doğrultusunda şekillendiği belirtildi.

Perşembe günü başlayacak Ramazan ile birlikte çalışma hayatında bazı değişiklikler gündeme gelecek.

Ramazan ayında çalışanların hakları ve işverenlerin sorumlulukları neler? Oruç tutan çalışanların yemek paraları kesilir mi? Oruç tuttuğu için öğlen dinlenme arasını kullanmayan işçi erken paydos yapabilir mi? Çalışanlar Ramazan'da yıllık izin kullanabilir mi? Çalışanlara işyerinde oruçlu olup olmadığı sorulabilir mi?

ORUÇ TUTUP, ÖĞLEN DİNLENME ARASINI KULLANMAYAN ÇALIŞANLAR, ERKEN PAYDOS YAPABİLİR Mİ?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Mevzuattaki "ara dinlenme" düzenlemelerine göre, işçilere, 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat dâhil) süreli işlerde yarım saat, 7.5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi veriliyor. Ramazan ayı süresince oruç tutan personelin, çalışma sürelerinde, işçi ve işverenin aralarında anlaşmaları suretiyle değişiklik yapılabilmesi mümkün olabilir.

ORUÇ TUTAN ÇALIŞANLAR RAMAZAN'DA YILLIK İZİN KULLANABİLİR Mİ?

En az bir yıl çalışmış her işçi yıllık ücretli izne hak kazanır. Mevzuatta, yıllık ücretli izinlerin Ramazan ayında kullanılamayacağına dair herhangi bir kısıtlama bulunmamakta.

Özetle, yıllık ücretli izne hak kazanmış bir işçinin, usulüne uygun talepte bulunarak Ramazan ayında da iznini kullanabilir. İşveren, belirli koşullar altında işyerini kapatıp çalışanlarına toplu yıllık izin yaptırabilir.

İŞYERİNDE ÇALIŞANLARA ORUÇLU OLUP OLMADIĞI SORULABİLİR Mİ?

Anayasaya göre kimse dini inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamayacağı içi işveren işçiye oruçlu olup olmadığını soramaz, çalışanın da cevaplaması zorunlu değil. Ancak işyerinde yemek hizmetleri, vardiya saatleri ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak işveren, bu düzenlemeleri yapmak için işçiler hakkında bilgi edinebilir.

Bir işçinin oruç tutması ile ilgili bilgi edinilmesi kişisel veri niteliğinde olduğundan, işveren bu bilgiyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak saklamak zorunda.

ÇALIŞANLARIN İFTAR YEMEKLERİNE KATILMALARI ZORUNLU MU?

Çalışanların, işverenin verdiği Ramazan iftarına katılma gibi bir sorumluluğu yok. Ancak çalışan ve işveren aralarında anlaşarak, Ramazan ayında ara dinlenme ve yemek molasının iftar saati dikkate alınarak düzenleyebilir.

RAMAZAN'DA ORUÇ TUTAN ÇALIŞANLARIN YEMEK PARALARI KESİLİR Mİ?

İşyerinde yemek hizmetinin işçilere yemek ücreti verilmesi ya da yemek kartı verilmesi uygulanması durumunda, oruç tutup tutulmadığına bakılmaksızın bütün işçilere yemek kartı ya da yemek ücreti verilir.

İşveren tarafından yemek hizmetinin işyerinde yemekhanede verilmesi durumunda oruç tutan ve dolayısıyla yemekhanede yemek yemeyecek işçilere ayrıca yemek kartı ya da yemek ücreti verilmesi işveren takdirinde.

Yani işverenin Ramazan ayında oruç tutan işçilere yemek ücreti ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak işyeri uygulaması o güne kadar oruç tutan işçilere yemek kartı verilmesi ya da yemek ücreti verilmesi yönündeyse uygulamanın devam ettirilmesi gerekiyor.

