Orta Doğu’da savaş pompada yangın! Berlin’den Madrid’e alarm | Kim hangi tedbiri aldı?

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da, vatandaşları ve şirketleri korumak için acil önlemler alınacağını ve bu kapsamda AB Komisyonu'nun üye ülkelerin farklı koşullarını dikkate alan hedefli ve geçici tedbirler hazırlayacağını bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol tüketimini düşürmek amacıyla "uzaktan çalışma" ve "hız sınırı" gibi radikal tasarruf önlemlerinin hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

ABD'DE BENZİN 1 AYDA YÜZDE 34.6 YÜKSELDİ Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de 23 Mart itibarıyla normal benzinin ulusal ortalama fiyatı galon başına 3.96 dolar olarak ölçüldü. Bu rakam bir ay önce 2.94 dolar seviyesindeydi. Böylece 1 aylık artış yüzde 34.6 oldu.

Ülkede benzin fiyatı bir ayda 1 dolar artarken, yıllık bazda yüzde 26,6 yükseldi. ABD genelinde akaryakıt maliyetleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, benzin fiyatı California gibi bazı eyaletlerde 5.8 doları buldu.

AVRUPA ÜLKELERİNİN ÖNLEM PAKETLERİ ALMANYA: Berlin yönetimi, "akaryakıt önlem paketi" ile piyasa şeffaflığına odaklandı. İstasyonların fiyatlarını günde sadece bir kez (saat 12.00'de) değiştirmesine izin verilerek sürücülerin takibini kolaylaştırma kararı aldı. Kartel denetimleri sıkılaştırılırken, antitröst makamlarına piyasa rekabetini korumak adına şirketleri bölme dahil geniş yetkiler tanındı.