Orta Doğu’da savaş pompada yangın! Berlin’den Madrid’e alarm | Kim hangi tedbiri aldı?
Orta Doğu'da tırmanan savaşın gölgesinde enerji fiyatları rekor kırarken, dünya ekonomileri 'akaryakıt alarmı' verdi. Akaryakıtın 2 euro eşiğini aştığı Avrupa ülkeleri, vergi indirimleri ve tavan fiyat uygulamalarıyla yangını söndürmeye çalışıyor. Türkiye'nin 'eşel mobil' sistemiyle erken önlem aldığı krizde, ABD'de benzin fiyatları bir ayda yüzde 34 arttı.
Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimin tetiklediği enerji fiyatlarındaki keskin artış, Avrupa genelinde ciddi bir ekonomik darboğazı beraberinde getirdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve karşılıklı misillemelerle derinleşen kriz, kıta ekonomilerini sarsmaya başladı.
Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın durma noktasına gelmesi ve küresel enerji trafiğindeki aksamalar nedeniyle Avrupa hükümetleri, enerji maliyetlerini sübvanse etmek ve ekonomik istikrarı korumak amacıyla kapsamlı önlem paketlerini devreye alıyor.
TÜRKİYE ERKEN DAVRANDI
Sabah'ın haberine göre Türkiye, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisini azaltmak ve vatandaşın benzin faturasını düşürmek için eşel mobil sistemini devreye alırken, Avrupa da benzer tedbirler gündeme alındı. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle enerji arzında yaşanan daralma, Avrupa genelinde bazı ülkelerde akaryakıt fiyatlarının 2 euro eşiğini aşmasına neden oldu. Bu durum, sanayi üretiminden taşımacılığa kadar tüm sektörlerde maliyet baskısını artırırken, hükümetler vergi indirimleri ve doğrudan destekleri içeren mali paketlerle ekonomik dengeyi sağlamaya çalışıyor.
VATANDAŞ ENERJİ PAKETİ
Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde litre fiyatının 2 euro seviyesinin üzerine çıkması toplumsal huzursuzluğu artırırken, enerji yoğun sektörler gaz arzı sıkıntısı kaynaklı elektrik maliyetlerindeki artış baskısı altında varlık mücadelesi veriyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise enerji faturalarını düşürmek amacıyla "Vatandaş Enerji Paketi" kapsamında yeni teşvikler ve fiyat izleme mekanizmaları üzerinde çalışıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelere devlet yardımları, vergi indirimleri ve şebeke maliyetlerinin sübvanse edilmesi yönünde acil eylem çağrısında bulundu.