Ordu'da panik dolu anlar! Gören ekipleri aradı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ordu'nun Ünye ilçesinde sahil kesiminde vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) parçası bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edilirken, bölgede inceleme başlatıldı. Parçanın nereden geldiği ve hangi amaçla kullanıldığına ilişkin araştırma sürüyor.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı (İHA) parçası olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.