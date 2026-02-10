Ordu'da panik dolu anlar! Gören ekipleri aradı

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı (İHA) parçası olduğunu tespit etti.

