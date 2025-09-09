Viral Galeri Viral Tıkla Okullara personel alımı yapılacak: TYP kapsamında 70 bin temizlik personeli görevlendirilecek

Yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda temizlik hizmetleri için personel görevlendirmesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek uygulama kapsamında, okulların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek üzere 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) personeli alınacak. Görevlendirilen personel, altı ay süreyle eğitim kurumlarında hizmet verecek.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 10:59
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz yıl gündeme gelen okullarda temizlik personeli eksikliğine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Yaz tatili süresince yapılan hazırlıkların ardından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde aksama yaşanmaması için yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonuyla, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi altı ay süreyle okullarda görevlendirilecek.

70 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz yıl gündeme gelen temizlik personeli eksikliğine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Sabah haberine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için yeni düzenlemeler yapılacak.

Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) katılımcısı, altı ay süreyle okullarda görevlendirilecek. Ayrıca, 2026 yılı bütçesine bu alanda kullanılmak üzere ödenek teklif edilecek. Böylelikle, Şubat 2026 sonrasında da okul ve kurumların temizlik personeli ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

TOPLAM PERSONEL SAYISI 120 BİNE ULAŞACAK

Halihazırda bakanlığa bağlı resmi okullarda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli görev yapıyor. 70 bin TYP katılımcısıyla birlikte bu sayı yaklaşık 120 bine ulaşacak.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında ise toplamda 174 bin 155 personel temizlik hizmetlerinde bulundu. Bunların içinde kadrolu çalışanların yanı sıra İş Gücü Uyum Programı aracılığıyla 97 bin 517 kişi, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ise 27 bin 60 kişi görev aldı.

