Okullara personel alımı yapılacak: TYP kapsamında 70 bin temizlik personeli görevlendirilecek
Yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda temizlik hizmetleri için personel görevlendirmesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek uygulama kapsamında, okulların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek üzere 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) personeli alınacak. Görevlendirilen personel, altı ay süreyle eğitim kurumlarında hizmet verecek.
Giriş Tarihi: 09.09.2025 10:59