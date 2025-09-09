Okullara personel alımı yapılacak: TYP kapsamında 70 bin temizlik personeli görevlendirilecek

Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) katılımcısı, altı ay süreyle okullarda görevlendirilecek. Ayrıca, 2026 yılı bütçesine bu alanda kullanılmak üzere ödenek teklif edilecek. Böylelikle, Şubat 2026 sonrasında da okul ve kurumların temizlik personeli ihtiyacının karşılanması planlanıyor.