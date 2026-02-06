CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Nöroloji uzmanı açıkladı: Beyni genç tutan süper gıda!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Beyninizi genç, hafızanızı diri tutmak sandığınızdan daha kolay olabilir… Günlük rutininize ekleyeceğiniz küçük ama etkili alışkanlıklar ve doğru besinlerle zihinsel yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün. İşte beyninizi yıllara meydan okur gibi çalıştıran altın kurallar...

Nöroloji uzmanı açıkladı: Beyni genç tutan süper gıda! 1

Günümüzün hızlı yaşam temposu, artan stres ve sağlıksız alışkanlıklar beyin sağlığını tehdit ederken, uzmanlara göre zihinsel sağlığı korumak sanıldığı kadar zor değil.

Nöroloji uzmanı açıkladı: Beyni genç tutan süper gıda! 2

Nöroloji Uzmanı Dr. Bruce Mayerson, beyni güçlü ve sağlıklı tutmanın altı temel yolunu anlattı. Mayerson'un önerileri; beslenmeden uykuya, sosyal ilişkilerden egzersize kadar günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili alışkanlıklara dayanıyor.

Nöroloji uzmanı açıkladı: Beyni genç tutan süper gıda! 3

AKDENİZ TİPİ BESLENME BEYİN İÇİN ÖNEMLİ

Dr. Mayerson, beyin sağlığını korumada Akdeniz tipi beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

Bu beslenme modeli; meyve, sebze, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve zeytinyağı ağırlıklı bir diyeti kapsıyor. Özellikle kaju, badem ve yer fıstığı gibi kuruyemişler; sağlıklı yağlar, lif, vitamin ve mineraller açısından zengin olmaları sayesinde beyin fonksiyonlarını destekliyor.

Nöroloji uzmanı açıkladı: Beyni genç tutan süper gıda! 4

Akdeniz tipi beslenmede aşırı işlenmiş gıdalar, rafine tahıllar, ilave şekerler, alkol ve kırmızı et sınırlandırılıyor. Mayerson, kırmızı etin iyi bir protein kaynağı olmasına rağmen yüksek yağ içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerektiğini belirterek, tavuk ve kümes hayvanlarının daha sağlıklı alternatifler olabileceğini vurguluyor.

Nöroloji uzmanı açıkladı: Beyni genç tutan süper gıda! 5

KALİTELİ UYKU BEYİN İÇİN VAZGEÇİLMEZ

İyi bir gece uykusu, beyin sağlığını korumanın en konforlu yollarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle REM uykusu, beynin yeni bilgileri işlemesi, hafızaya alması ve duygusal deneyimleri düzenlemesi açısından büyük önem taşıyor.
Uyku ihtiyacı yaşa göre değişiklik gösteriyor.

Yetişkinler için genellikle 7–9 saat uyku yeterli olurken, çocukluk döneminde bu süre daha uzun. Uzmanlar, düzenli ve kaliteli uykunun hafıza kaybı ve bilişsel gerilemeyi önlemede önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Nöroloji uzmanı açıkladı: Beyni genç tutan süper gıda! 6

SOSYAL İLİŞKİLER VE İYİMSERLİK BEYNİ GENÇ TUTUYOR
Florida Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, beynin "gerçek yaşı" yaşam tarzına bağlı olarak değişebiliyor. İyimserlik, stres yönetimi, dinlendirici uyku ve güçlü sosyal bağlar, beyin yaşlanmasını yavaşlatan önemli faktörler arasında yer alıyor.
Dr. Mayerson, özellikle yaş ilerledikçe sosyal ilişkilerin korunmasının ve olumlu bir bakış açısının beyin sağlığı üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu vurguluyor.

Nöroloji uzmanı açıkladı: Beyni genç tutan süper gıda! 7

HAREKET VE DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ ŞART

Fiziksel aktivite yalnızca vücut sağlığı için değil, beyin sağlığı için de büyük önem taşıyor. Düzenli egzersiz; kan akışını artırarak yeni beyin hücrelerinin oluşumunu destekliyor, hafızayı güçlendiriyor ve bilişsel gerilemeyi azaltıyor.

Mayerson, ağır sporlar yerine düzenli ve sürdürülebilir bir yürüyüş rutininin yeterli olabileceğini belirterek, her gün aynı saatte yapılan tempolu yürüyüşlerin alışkanlık kazandırdığını ifade ediyor.

Nöroloji uzmanı açıkladı: Beyni genç tutan süper gıda! 8

ZİHNİ AKTİF TUTMAK ÖNEMLİ

Beyni çalıştırmak için haberleri takip etmek, okumak ve gündemi izlemek zihinsel canlılığı korumaya yardımcı oluyor. Mayerson, bulmaca ve Sudoku gibi oyunların tek başına bunamayı önlemede yeterli olmayabileceğini, ancak zihni meşgul edecek farklı aktivitelerin genel olarak fayda sağladığını söylüyor.

BAŞ VE BEYİN TRAVMALARINDAN KORUNMAK GEREKİYOR

Dr. Mayerson'un özellikle altını çizdiği konulardan biri de kafa travmalarının önlenmesi. Bisiklet ve scooter kullanırken kask takılmamasının ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Mayerson, düşük hızlarda bile yaşanabilecek çarpmaların ağır beyin hasarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle kask kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Nöroloji uzmanı açıkladı: Beyni genç tutan süper gıda! 9

Uzmanlara göre bu basit ama etkili alışkanlıklar, beyin sağlığını korumak ve ilerleyen yaşlarda bilişsel sorunların önüne geçmek için güçlü bir kalkan oluşturuyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin