Nöroloji uzmanı açıkladı: Beyni genç tutan süper gıda!

Günümüzün hızlı yaşam temposu, artan stres ve sağlıksız alışkanlıklar beyin sağlığını tehdit ederken, uzmanlara göre zihinsel sağlığı korumak sanıldığı kadar zor değil.

Nöroloji Uzmanı Dr. Bruce Mayerson, beyni güçlü ve sağlıklı tutmanın altı temel yolunu anlattı. Mayerson'un önerileri; beslenmeden uykuya, sosyal ilişkilerden egzersize kadar günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili alışkanlıklara dayanıyor.

Bu beslenme modeli; meyve, sebze, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve zeytinyağı ağırlıklı bir diyeti kapsıyor. Özellikle kaju, badem ve yer fıstığı gibi kuruyemişler; sağlıklı yağlar, lif, vitamin ve mineraller açısından zengin olmaları sayesinde beyin fonksiyonlarını destekliyor.

Akdeniz tipi beslenmede aşırı işlenmiş gıdalar, rafine tahıllar, ilave şekerler, alkol ve kırmızı et sınırlandırılıyor. Mayerson, kırmızı etin iyi bir protein kaynağı olmasına rağmen yüksek yağ içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerektiğini belirterek, tavuk ve kümes hayvanlarının daha sağlıklı alternatifler olabileceğini vurguluyor.

KALİTELİ UYKU BEYİN İÇİN VAZGEÇİLMEZ

İyi bir gece uykusu, beyin sağlığını korumanın en konforlu yollarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle REM uykusu, beynin yeni bilgileri işlemesi, hafızaya alması ve duygusal deneyimleri düzenlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Uyku ihtiyacı yaşa göre değişiklik gösteriyor.

Yetişkinler için genellikle 7–9 saat uyku yeterli olurken, çocukluk döneminde bu süre daha uzun. Uzmanlar, düzenli ve kaliteli uykunun hafıza kaybı ve bilişsel gerilemeyi önlemede önemli bir rol oynadığını belirtiyor.