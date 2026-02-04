N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. FIFA'dan alınan onayın ardından Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferi resmiyet kazanırken, sarı-lacivertli ekip Kante'yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe, yıldız futbolcunun transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi. N'Golo Kante'nin bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, sarı-lacivertli kulüp transferle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda da bulundu.
Ara transfer döneminde Guendouzi, Sidiki Cherif, Mert Günok ve Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde de mutlu sona ulaştı.
DÜĞÜM BU KEZ ÇÖZÜLDÜ
Fenerbahçe'nin Kante transferinde yeni bir gelişme yaşandı. FIFA'dan gelen onay sonrası Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad'a, Kante ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.
EN-NESYRI AYRILDI
Sarı-lacivertli takım, En-Nesyri ile yollarını ayırdığını TFF'ye resmi olarak bildirdi. Al-Ittihad, Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Nesyri'nin vedası sonrası Kanarya, N'Golo Kante transferini resmen bitirdi. Fransız futbolcunun transferi TFF'ye bildirildi.
AL-ITTIHAD'IN KARŞISINDA DURDU
Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takıma transfer olmak istediğini Suudi Arabistan ekibine iletti ve idmana çıkmadı.