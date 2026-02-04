CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. FIFA'dan alınan onayın ardından Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferi resmiyet kazanırken, sarı-lacivertli ekip Kante'yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe, yıldız futbolcunun transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi. N'Golo Kante'nin bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, sarı-lacivertli kulüp transferle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda da bulundu.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 1

Ara transfer döneminde Guendouzi, Sidiki Cherif, Mert Günok ve Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde de mutlu sona ulaştı.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 2

DÜĞÜM BU KEZ ÇÖZÜLDÜ

Fenerbahçe'nin Kante transferinde yeni bir gelişme yaşandı. FIFA'dan gelen onay sonrası Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad'a, Kante ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 3

EN-NESYRI AYRILDI

Sarı-lacivertli takım, En-Nesyri ile yollarını ayırdığını TFF'ye resmi olarak bildirdi. Al-Ittihad, Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 4

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Nesyri'nin vedası sonrası Kanarya, N'Golo Kante transferini resmen bitirdi. Fransız futbolcunun transferi TFF'ye bildirildi.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 5

AL-ITTIHAD'IN KARŞISINDA DURDU

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takıma transfer olmak istediğini Suudi Arabistan ekibine iletti ve idmana çıkmadı.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 6

Bu gelişme sonrası Al-Ittihad ile Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için görüşmelere yeniden başlamıştı.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 7

AL-ITTIHAD VEDA ETTİ

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, N'Golo Kante'ye resmi sosyal medya hesabından veda etti.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 8

İSTANBUL'A GELECEK

Fenerbahçe'nn her konuda anlaşma sağladığı N'Golo Kante, bugün İstanbul'a gelecek.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 9

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, Al Ittihad ile olan mevcut kontratı, 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyordu.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 10

TRANSFER NEDEN GECİKTİ?

Transferin tamamlanması için sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları Suudi Arabistan'a gitmiş ve oyuncu sağlık kontrolünden geçirilmişti.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 11

Kante'nin transferi için yoğun uğraşlar veren Kanarya, Arabistan ekibinin tutumu sebebiyle geri adım atmıştı.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 12

FENERBAHÇE İPTAL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Sarı-lacivertli takım, transferin gerçekleşmeme sebebini şu sözlerle açıklamıştı: "Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 13

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 14

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır.

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 15

Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

N’Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Transfer düğümü çözüldü 16

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM!

Sarı-lacivertli takım, daha önce iptal olduğuna dair yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..."

Mobil uygulamalarımızı indirin