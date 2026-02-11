Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle ağızları açık bıraktı

Kadir Doğulu ile mutlu evliliğini sürdüren ve Aziz adını verdikleri oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Neslihan Atagül, bu kez annesiyle konuşuldu. Doğal güzelliği ve zarafetiyle her dönem adından söz ettiren Atagül'ün, Rus kökenli annesi Perihan Çıtlak'a olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu'nun,"Fatih Harbiye" dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş, çift 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak ama samimi bir şekilde sürdüren çift, mart ayında ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

İlk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşayan Atagül ve Doğulu çifti, bebeklerinin yüzünü göstermemeyi tercih ediyor. Sosyal medya paylaşımlarında minik Aziz'le ilgili karelere yer veren Neslihan Atagül, bu hassasiyetini korumaya devam ediyor.

Son olarak güzel oyuncu, yaptığı esprili paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Atagül, paylaşımına "Bu yıl 2025'e veda postunu atacağım gerçekten" notunu düşerek tebessüm ettirdi. Doğal güzelliği ve sade tarzıyla her paylaşımında beğeni toplayan oyuncu, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.