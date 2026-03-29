Narkotik operasyonlarının şifresi çözüldü: Arz kadar talep de hedefte

Türkiye, zehir tacirlerine karşı yürüttüğü operasyonları bir üst seviyeye taşıdı. Ünlü isimlere uzanan geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmalarıyla eş zamanlı olarak, mücadele stratejisinde değişikliğe gidildi. Bundan böyle sadece satıcılar değil, talep cephesi de hedefe alındı. İstanbul'un nakit hattı olan lüks semtlerine düzenlenen operasyonlarla 'prestij' maskesi yerle bir edilirken 'dokunulmazlık' algısı da yıkıldı.

Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede vites büyüterek strateji değişikliğine gitti; artık hedefte sadece "arz" (satıcılar) değil, uyuşturucuyu finanse eden ve popüler kılan "talep" cephesi var.

2025'in son çeyreğinde başlayan ve 2026'ya damga vuran operasyonlar, uyuşturucunun lüks semtlerdeki "prestij simgesi" maskesini yerle bir ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve şüpheli sayısı 500'e dayanan soruşturmalar; ünlü isimlerden iş insanlarına, fenomenlerden yüksek gelirli profillere kadar kimsenin "dokunulmaz" olmadığını gösteriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Uyuşturucu Raporu" ve "NARKOLOG" analizleri, özellikle kokain gibi maliyeti yüksek maddelerin "prestij" ve "performans artırıcı" olduğu yönündeki asılsız vaatlerle, ekonomik durumu iyi olan kitleleri hedef aldığını gösteriyor.

'ARZ' KADAR 'TALEP' İLE DE MÜCADELE

Sabah'ın haberine göre Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele stratejisi, 2025'in son çeyreği ve 2026'nın ilk aylarında yeni bir boyuta ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yüksek profilli operasyonlar, devletin bu konudaki kararlılığını ve suç ağlarına karşı başlatılan "temizleyici" dönemin somut adımlarını oluşturuyor. Son dönemde "talep varsa arz bitmez" mantığıyla yüksek profilli kullanıcılara da odaklanılıyor.

SOSYAL ETKİYİ KIRMAK ÖNEMLİ

Ünlü isimler, sanatçılar ve influencerlar özellikle gençler üzerinde çok güçlü bir "rol model" etkisine sahip. Uyuşturucu kullanımının "elit", "havalı" veya "modern hayatın bir parçası" gibi gösterilmesi, satıcıların en büyük pazarlama aracı olarak öne çıkıyor.

"Bana bir şey olmaz" diyen, popülerliği ve serveti sayesinde dokunulmaz olduğunu düşen profillere yönelik bu adımlar, toplumun geneline "Kanun önünde herkes eşittir" mesajı veriyor.

Operasyonlar sadece birer "gözaltı" dalgası değil; uyuşturucu ekonomisini, lojistiğini ve yarattığı sahte "parıltılı" dünyayı kökten sarsmayı amaçlayan bir devlet iradesi olarak işliyor.

OPERASYONUN MERKEZİ İSTANBUL

Operasyonların İstanbul merkezli olması bir tesadüf değil. İstanbul, Avrupa ve Asya arasındaki uyuşturucu rotasının kilit noktası konumunda.

Özellikle eroin ve kokain gibi maddelerin en yüksek nakit döngüsü İstanbul'un gece hayatı ve lüks semtlerinde gerçekleşiyor. Buradaki ağın çökertilmesi, Türkiye genelindeki piyasayı sarsma kapasitesine sahip.

SOSYETEDE ŞÜPHELİ SAYISI 500'E DAYANDI

Uyuşturucu trafiğinin devam etmesi için ciddi bir nakit akışı gerekiyor. Bazı iş insanlarının bu trafiği finanse edip etmediği veya kara para aklama süreçlerinde yer alıp almadığı titizlikle inceleniyor.

Ünlüler genellikle "torbacı" diye tabir edilen alt düzey satıcılardan değil, onlara özel hizmet veren "özel kuryelerden" madde temin ediyor.

Ünlü bir ismin gözaltına alınması, polisi o kişiye uyuşturucu sağlayan asıl baronlara ve büyük organizasyonlara götüren altın bir anahtar görevi görüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında sosyete hattındaki şüpheli sayısı 500'ü buldu.

