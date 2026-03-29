Narkotik operasyonlarının şifresi çözüldü: Arz kadar talep de hedefte
Türkiye, zehir tacirlerine karşı yürüttüğü operasyonları bir üst seviyeye taşıdı. Ünlü isimlere uzanan geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmalarıyla eş zamanlı olarak, mücadele stratejisinde değişikliğe gidildi. Bundan böyle sadece satıcılar değil, talep cephesi de hedefe alındı. İstanbul'un nakit hattı olan lüks semtlerine düzenlenen operasyonlarla 'prestij' maskesi yerle bir edilirken 'dokunulmazlık' algısı da yıkıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve şüpheli sayısı 500'e dayanan soruşturmalar; ünlü isimlerden iş insanlarına, fenomenlerden yüksek gelirli profillere kadar kimsenin "dokunulmaz" olmadığını gösteriyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Uyuşturucu Raporu" ve "NARKOLOG" analizleri, özellikle kokain gibi maliyeti yüksek maddelerin "prestij" ve "performans artırıcı" olduğu yönündeki asılsız vaatlerle, ekonomik durumu iyi olan kitleleri hedef aldığını gösteriyor.
'ARZ' KADAR 'TALEP' İLE DE MÜCADELE
