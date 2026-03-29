Narkotik operasyonlarının şifresi çözüldü: Arz kadar talep de hedefte

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yüksek profilli operasyonlar, devletin bu konudaki kararlılığını ve suç ağlarına karşı başlatılan "temizleyici" dönemin somut adımlarını oluşturuyor. Son dönemde "talep varsa arz bitmez" mantığıyla yüksek profilli kullanıcılara da odaklanılıyor.

SOSYAL ETKİYİ KIRMAK ÖNEMLİ Ünlü isimler, sanatçılar ve influencerlar özellikle gençler üzerinde çok güçlü bir "rol model" etkisine sahip. Uyuşturucu kullanımının "elit", "havalı" veya "modern hayatın bir parçası" gibi gösterilmesi, satıcıların en büyük pazarlama aracı olarak öne çıkıyor.

"Bana bir şey olmaz" diyen, popülerliği ve serveti sayesinde dokunulmaz olduğunu düşen profillere yönelik bu adımlar, toplumun geneline "Kanun önünde herkes eşittir" mesajı veriyor.

Operasyonlar sadece birer "gözaltı" dalgası değil; uyuşturucu ekonomisini, lojistiğini ve yarattığı sahte "parıltılı" dünyayı kökten sarsmayı amaçlayan bir devlet iradesi olarak işliyor.