Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu
atv'nin yıllardır en sevilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 1 Şubat akşamı birbirinden ilginç sorularıyla seyircisini ekrana kilitlemeyi başardı. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de bu hafta Vedat Savaş isimli yarışmacı geceye damga vurdu. Yarışmacı ilk soruda karşısına çıkan futbol sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırtırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte Milyoner'de yaşananlar...
atv'nin bilgilendirirken hem de para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 1 Şubat akşamında yayınlanan bölümüyle geceye damgasını vurdu.
Milyoner'de bu hafta yarışmaya katılan Vedat Savaş, ilk soruda yaşadığı talihsizlikle sosyal medyada gündem olurken herkesi şaşkına uğrattı.
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı karşısına çıkan ilk soruda kendinden emin şekilde yanıt verirken hayatının şokunu yaşadı.
İŞTE O SORU
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan "Özellikle futbol karşılaşmalarında oyuncular genellikle hangisine "tekmelik" takar?" sorusu soruldu.
Şıklar arasında;
a- Bacaklarına
B- Ellerine
c- Dirseklerine
d- Kulaklarına
SORUYA VERDİĞİ YANITLA HERKESİ ŞAŞIRTTI
Genç yarışmacı, ilk soruda karşısına çıkan futbol sorusuna kendinden emin şekilde d şıkkı "Dirseklerin" yanıtını verirken, verdiği cevabın yanlış olduğunu görünce şoke oldu.