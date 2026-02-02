CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin yıllardır en sevilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 1 Şubat akşamı birbirinden ilginç sorularıyla seyircisini ekrana kilitlemeyi başardı. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de bu hafta Vedat Savaş isimli yarışmacı geceye damga vurdu. Yarışmacı ilk soruda karşısına çıkan futbol sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırtırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte Milyoner'de yaşananlar...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 1

atv'nin bilgilendirirken hem de para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 1 Şubat akşamında yayınlanan bölümüyle geceye damgasını vurdu.

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 2

Milyoner'de bu hafta yarışmaya katılan Vedat Savaş, ilk soruda yaşadığı talihsizlikle sosyal medyada gündem olurken herkesi şaşkına uğrattı.

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 3

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı karşısına çıkan ilk soruda kendinden emin şekilde yanıt verirken hayatının şokunu yaşadı.

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 4

İŞTE O SORU

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan "Özellikle futbol karşılaşmalarında oyuncular genellikle hangisine "tekmelik" takar?" sorusu soruldu.

Şıklar arasında;

a- Bacaklarına
B- Ellerine
c- Dirseklerine
d- Kulaklarına

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 5

SORUYA VERDİĞİ YANITLA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Genç yarışmacı, ilk soruda karşısına çıkan futbol sorusuna kendinden emin şekilde d şıkkı "Dirseklerin" yanıtını verirken, verdiği cevabın yanlış olduğunu görünce şoke oldu.

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 6

İŞTE DOĞRU CEVAP

Özellikle futbol karşılaşmalarında oyuncular genellikle hangisine "tekmelik" takar?" sorusunun doğru cevabı a şıkkı bacaklarına olacaktı.

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 7

"ÇOK KONUŞULACAKSIN"

Oktay Kaynarca yarışmacıya dönerek "Yarın çok konuşulacaksın. Hepimizi çok şaşırttın" ifadelerini kullandı.

FUTBOL SORUSUNA VERDİĞİ YANITLA ALAY KONUSU OLDU
Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 8

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 9

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 10

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 11

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 12

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 13

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 14

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 15

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 16

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 17

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 18

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 19

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 20

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 21

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Milyoner'e damga vuran anlar! İlk soruda verdiği yanıtla şoke etti: Alay konusu oldu 22

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular...

Mobil uygulamalarımızı indirin