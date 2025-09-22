Milyoner’de o soru şaşkına çevirdi! Renkli kişiliği stüdyoyu kırdı geçirdi

atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 21 Eylül akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 24 yaşındaki Feyzanur Yak vardı. Ardı arkasına gelen sorulara yanıt verirken stüdyoda gülümseten anlar yaşatan yarışmacının karşısına çıkan 300 bin TL'lik soru seyirciyi ekrana kilitledi.