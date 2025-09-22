Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de o soru şaşkına çevirdi! Renkli kişiliği stüdyoyu kırdı geçirdi

atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 21 Eylül akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 24 yaşındaki Feyzanur Yak vardı. Ardı arkasına gelen sorulara yanıt verirken stüdyoda gülümseten anlar yaşatan yarışmacının karşısına çıkan 300 bin TL'lik soru seyirciyi ekrana kilitledi.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 02:55 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 02:57
atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan 300 bin TL'lik sorunun yanıtı şaşkınlık yarattı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bölümde Feyzanur Yak, sergilediği başarılı performansıyla dikkat çekti. Ankara'dan katılan genç yarışmacı, ardı ardına verdiği doğru yanıtlarla barajı hızla geçerken renkli kişiliği stüdyoda gülümseten anlara sahne oldu.

STÜDYODA DEFİLE

Yarışmaya Ankara'dan katılan Feyzanur Yak, gelmeden önce hem ailesi hem de kendisinin birtakım talihsizlikler yaşadığını belirtti. Yarışmacı, valizinin Ankara'da kaldığını bu nedenle üzerindeki kıyafetleri yeni aldığını söylemesinin ardından yeni kıyafetleriyle stüdyoda defile yaptı.

Gülümseten anların yaşandığı anlarda yarışmacının renkli kişiliği dikkat çekti.

Beden Eğitimi öğretmenliği mezunu olduğunu belirten Yak, yarışmadan kazandığı paranın bir kısmıyla bağış yapmak istediğini diğer kısmı ile de iş kurmak hayalini anlattı.

"ABD'DE AĞIR SUÇ KAYDI" SORUSU MERAK UYANDIRDI

Yarışma süresince tüm sorulara doğru yanıt veren yarışmacı bununla 9'uncu sorunun kilidini açmayı başardı. Karşısına çıkan 200 bin TL'lik "ABD'de ağır suç kaydı" sorusu merak uyandırdı.

İŞTE O SORU

"ABD'de 20 yıl boyunca iş bulmakta zorlanan, sebebini öğrenemeden işten çıkarılan Caron McBride ehliyetini değiştirirken hangisinden ötürü "ağır suç kaydı"nın olduğunu öğrenmiştir"

A) Kiraladığı VHS filmi iade etmemek

B) Restoranda eksik hesap ödemek

C) Kimlik Fotoğrafında filtre kullanmak

D) Park otomatına gazoz kapağı atmak

