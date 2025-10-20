Milyoner'de matematik sorusu ekrana kilitledi! Seyirci jokerine güvenen yarışmacı neye uğradığını şaşırdı
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her Pazar olduğu gibi bu hafta da birbirinden zorlu soruları ile izleyicisini ekrana kilitledi. 19 Ekim akşamı yarışan Nazlı Aslan, büyük ödül için kıyasıya yarışırken karşısına çıkan matematik sorusu ile neye uğradığı şaşırdı. Genç yarışmacı soru karşısında ilk olarak seyirci joker hakkını kullandı. İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve yaşananlar...
