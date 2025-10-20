Milyoner’de matematik sorusu ekrana kilitledi! Seyirci jokerine güvenen yarışmacı neye uğradığını şaşırdı

ATV ekranlarında her Pazar günü saat 20.00'da seyircisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi yine birbirinden ilginç soruları ile damga vurdu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bilgi yarışmasında büyük ödülü almak için kıyasıya yarışan yarışmacılar oldukça ter döktü. Yarışmaya katılan Nazlı Aslan, Milyoner'in ilk dakikalarında başarılı performansı ile dikkat çekerken karşına öyle bir soru çıktı ki hayatının şokunu yaşadı.