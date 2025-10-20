Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de matematik sorusu ekrana kilitledi! Seyirci jokerine güvenen yarışmacı neye uğradığını şaşırdı

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her Pazar olduğu gibi bu hafta da birbirinden zorlu soruları ile izleyicisini ekrana kilitledi. 19 Ekim akşamı yarışan Nazlı Aslan, büyük ödül için kıyasıya yarışırken karşısına çıkan matematik sorusu ile neye uğradığı şaşırdı. Genç yarışmacı soru karşısında ilk olarak seyirci joker hakkını kullandı. İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve yaşananlar...

MATEMATİK SORUSUNDE TER DÖKTÜ

Kim Milyoner Olmak İster'in 4. sorusunda çıkan matematik sorusuyla neye uğradığı şaşıran genç yarışmacı, ilk olarak soruyu dikkatlice okurken ardından ise seyirci joker hakkını kullandı.

İŞTE O SORU

1'den büyük bir tam sayının yarısının iki katının yarısı, o sayının nesine eşittir? sorusu çıktı.

a - Çeyreğine
b - Yarısına
c- Kendisine
d - İki katına şıkları yer aldı.

VERDİĞİ CEVAPLA BÜYÜK PİŞMANLIK YAŞADI

Aslan, seyirci joker hakkını kullanmasının ardından b ve c şıklarının yakın oranda çıkması ile oldukça zorlandı. Yarışmacı risk alarak seyirciye güvendi ve c şıkkı kendisine yanıtını verdi.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Nazlı Aslan, verdiği c şıkkı yanlış cevap çıktı. Sorunun doğru yanıtı ise b yarısına cevabı olacaktı. Sempatik yarışmacı Milyoner'e veda ederken yarışmaya "Ben İnsan Kaynakları departmanında çalışıyorum. Artık maaş hesaplaması yaptırmazlar" diyerek esprili bir yanıt verdi.

