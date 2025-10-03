Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de heyecan dorukta! Kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

Milyoner’de heyecan dorukta! Kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ekim akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 19 yaşındaki Halil Ender Karakılıç vardı. Ardı arkasına gelen sorulara yanıt verirken hem bilgisini konuşturan yarışmacı hem de sorulara da stratejik yanıtlar vererek 9'uncu sorunun kilidini açmayı başardı. Bu aşamada karşısına çıkan kayıp baş sorusu ise izleyenleri ekrana kilitledi.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 02:41
Milyoner’de heyecan dorukta! Kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik kayıp baş sorusu merak uyandırdı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bölümde Halil Ender Karakılıç, sergilediği başarılı performansıyla dikkat çekti. Ardı ardına verdiği doğru yanıtlarla barajı hızla geçen yarışmacı, karşısına çıkan o soruya 2 joker hakkını feda etti.

Milyoner’de heyecan dorukta! Kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

ÜST ÜSTE DOĞRU YANITLAR VERDİ

Bilkent Üniversitesinde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünü okumakta olduğunu belirten 19 yaşındaki Halil Ender Karakılıç, aslen Denizlili olduğunu söyledi. Ailesi'nin Denizli'de yaşadığını kendisinin ise eğitimi için Ankara'ya gittiğini belirterek kız kardeşinin de sınavlara hazırlandığını söyledi.

Milyoner’de heyecan dorukta! Kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

Karakılıç, yarışmaya başladığı andan itibaren önünde gelen tüm sorulara doğru yanıt vererek 9'uncu sorunun kilidini açmayı başardı.

KAYIP BAŞ SORUSU EKRANA KİLİTLEDİ

Yarışmacı, 9'uncu sırada karşısına çıkan kayıp başla alakalı gelen soruda zorluk yaşadı. İşte o soru...

Milyoner’de heyecan dorukta! Kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

"2016'da kimin mezarında arkeologların yüksek teknoloji kullanarak yaptığı bir incelemede naaşa ait kafasının kayıp olduğu sonucuna ulaşılmıştır?"

A) Albert Einstein,

B) Mimar Sinan

C) Napolyon Bonapart

D) William Shakespeare

Soruya yanıt vermek için uzun süre düşünen yarışmacı günün sonunda yüzde 50 joker hakkını kullanmaya karar verdi.

Milyoner’de heyecan dorukta! Kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

Bunun üzerine iki yanıt elenerek geriye B Mimar Sinan ile D Willeam Shakespeare kaldı. 200 bin TL'lik soru için yarışmacı kalan seyirci jokerini de kullandı. Bunun üzerine seyirciler, yüzde 34 Mimar Sinan, yüzde 66 D William Shakespeare yanıtını verdi.

SON DAKİKA