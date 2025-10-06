Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de heyecan dolu anlar! 500 binlik soruda risk aldı

Milyoner’de heyecan dolu anlar! 500 binlik soruda risk aldı

atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 5 Ekim akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez doğuştan engelli olarak dünyaya gelen Hamit Demir vardı. Ardı arkasına gelen sorulara yanıt verirken hem bilgisini konuşturan yarışmacı hem de sorulara verdiği doğru yanıtlarla 9'uncu sorunun da kilidini açmayı başardı. Hayat hikayesiyle izleyicinin kalbine taht kurmayı başaran yarışmacı sporcu kimliği ile de uluslararası arenada ülkemizi temsil ettiğini açıkladı. 500 Bin TL'lik soruya verdiği yanıtla stüdyoda heyecanlı anlar yaşatan yarışmacının yanıtı doğru muydu? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 06.10.2025 00:37
atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik soruda Beylikler dönemine gelen soru dikkat çekerken yarışmacının karşısına çıkan 500 bin TL'lik soru ise merak uyandırdı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bölümde Hamit Demir, sergilediği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ardı ardına verdiği doğru yanıtlarla barajı hızla geçen yarışmacı, karşısına çıkan o soruya joker hakkını kullanmadan yanıt verdi.

HAYAT HİKAYESİYLE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Doğuştan engelli olarak iki eli ve iki ayağı olmadan dünyaya gelen yarışmacı Hamit Demir hayat hikayesini anlattı.

İnsanın hem iki elinin hem de iki ayağının olmaması gerçekten çok büyük bir dezavantaj. Ama bu dezavantajları birer birer yenerek iradem ve motivasyonumla hem de ailem ve bulunduğum çevremin desteğiyle yendim hatta hayatımı başarılarla taçlandırdım.

Beden bütünlüğü olan insanlardan daha fazla şeyler yaptım ve yapmaya da devam edeceğim.

Başlayan yarışmada yarışmacı Demir, sorulara bir bir doğru yanıt vererek 300 binlik sorunun kilidini açmayı başardı.

Beylikler dönemine ilişkin verilen soruda Kastamonu detayı düşündürse de yarışmacı risk almayarak seyirci jokerini kullanarak yanıt verdi.

İŞTE MERAK UYANDIRAN O SORU!

"Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinden inceleyerek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur?"

A) Ramazanoğulları

B) Osmanoğulları

C) Candaroğlları

D) Dulkadiroğulları

