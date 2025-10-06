Milyoner’de heyecan dolu anlar! 500 binlik soruda risk aldı

İnsanın hem iki elinin hem de iki ayağının olmaması gerçekten çok büyük bir dezavantaj. Ama bu dezavantajları birer birer yenerek iradem ve motivasyonumla hem de ailem ve bulunduğum çevremin desteğiyle yendim hatta hayatımı başarılarla taçlandırdım.

Beden bütünlüğü olan insanlardan daha fazla şeyler yaptım ve yapmaya da devam edeceğim.

Başlayan yarışmada yarışmacı Demir, sorulara bir bir doğru yanıt vererek 300 binlik sorunun kilidini açmayı başardı.