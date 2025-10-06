Milyoner’de heyecan dolu anlar! 500 binlik soruda risk aldı
atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 5 Ekim akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez doğuştan engelli olarak dünyaya gelen Hamit Demir vardı. Ardı arkasına gelen sorulara yanıt verirken hem bilgisini konuşturan yarışmacı hem de sorulara verdiği doğru yanıtlarla 9'uncu sorunun da kilidini açmayı başardı. Hayat hikayesiyle izleyicinin kalbine taht kurmayı başaran yarışmacı sporcu kimliği ile de uluslararası arenada ülkemizi temsil ettiğini açıkladı. 500 Bin TL'lik soruya verdiği yanıtla stüdyoda heyecanlı anlar yaşatan yarışmacının yanıtı doğru muydu? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...
Giriş Tarihi: 06.10.2025 00:37