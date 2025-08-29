Milyoner’de herkesi ters köşe yapan soru: Yıldızlar mı daha fazla ağaçlar mı?

atv'nin yıllardır ekrana gelen ve her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", 28 Ağustos akşamında da izleyicilere soluksuz anlar yaşattı. Para ödülleriyle yarışmacıların hayatına dokunan programda, bu kez sahneye çıkan 18 yaşındaki lise öğrencisi Kaan Sadri Kahraman, genç yaşına rağmen sergilediği soğukkanlı ve stratejik tutumuyla geceye damga vurdu.