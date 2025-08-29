Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de herkesi ters köşe yapan soru: Yıldızlar mı daha fazla ağaçlar mı?

Milyoner’de herkesi ters köşe yapan soru: Yıldızlar mı daha fazla ağaçlar mı?

atv'nin yıllardır ekrana gelen ve her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", 28 Ağustos akşamında da izleyicilere soluksuz anlar yaşattı. Para ödülleriyle yarışmacıların hayatına dokunan programda, bu kez sahneye çıkan 18 yaşındaki lise öğrencisi Kaan Sadri Kahraman, genç yaşına rağmen sergilediği soğukkanlı ve stratejik tutumuyla geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 04:14 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 04:52
Milyoner’de herkesi ters köşe yapan soru: Yıldızlar mı daha fazla ağaçlar mı?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bölümde İstanbul'dan katılan Kahraman, üst üste doğru yanıtlarla hızla barajı geçti. Ancak sıra 200 bin TL değerindeki, izleyenleri bile ikileme düşüren o soruya geldiğinde, stüdyo adeta nefesini tuttu. Risk almaktan çekinmeyen genç yarışmacı, verdiği cevapla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Milyoner’de herkesi ters köşe yapan soru: Yıldızlar mı daha fazla ağaçlar mı?

YILDIZLAR MI DAHA ÇOK AĞAÇLAR MI? 18 YAŞINDAKİ YARIŞMACIYI YAKAN SORU

MİMAR OLMA HAYALİYLE YARIŞTI

"Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümüne 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Kaan Sadri Kahraman damga vurdu. Üniversite hedefinin İtalya'da mimarlık eğitimi almak olduğunu söyleyen genç yarışmacı, hayalindeki projenin ise Ortaköy Dereboyu Caddesi'ni yeniden tasarlamak olduğunu anlattı.

Milyoner’de herkesi ters köşe yapan soru: Yıldızlar mı daha fazla ağaçlar mı?

İŞTE 100 BİN TL'LİK O SORU

Soruları birer birer doğru yanıtlayan Kahraman, 100 bin TL'lik 8. soruya gelene kadar dikkat çekici bir performans sergiledi. Karşısına çıkan atasözü sorusunda ise heyecan doruğa çıktı. İşte o soru:

Milyoner’de herkesi ters köşe yapan soru: Yıldızlar mı daha fazla ağaçlar mı?

"Atasözüne göre hangisinin 'attığı taş baş yarmaz'?"

A) Dostun

B) Düşmanın

C) Sapanın

D) Çobanın

Milyoner’de herkesi ters köşe yapan soru: Yıldızlar mı daha fazla ağaçlar mı?

Önce "B- Düşmanın" diyen Kahraman, çift cevap jokeriyle ikinci şansını kullandı.

SON DAKİKA